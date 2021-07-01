Biontech aşısı yan etkisi neler? Aşı vurulmayanlara ne olacak?

Pandemi süreci etkisini sürdürmeye devam ediyor. Delta varyantı vakalarının ülkemizde görülmeye devam ederken 3. doz aşı müjdesi geldi. Peki, 3. doz aşı kimlere yapılacak? Biontech aşısı yan etkisi neler? Aşı vurulmayanlara ne olacak?

50 yaş ve üzeri kişilere getirilen 3. doz aşı sonrası vatandaşlar, Biontech aşısı yan etkisi neler? Aşı vurulmayanlara ne olacak? sorularının yanıtını merak ediyor.

BIONTECH AŞISI YAN ETKİLERİ

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

AŞI VURULMAYANLAR NE OLACAK?

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın yüzde 35 aşı oranıyla Türkiye'de 71'inci sırada yer aldığını belirterek, "Bir süre sonra aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirlerarası ve toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir" dedi.