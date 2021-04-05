Biontech aşısı tek doz mu? Biontech aşısı kaç doz?

Biontech aşısı tek doz mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Türkiye'nin de temin ettiği aşılar arasında yer alan Biontech, tek doz ve iki doz olup olmadığı ile merak ediliyor. Peki, Biontech aşısı tek doz mu, iki doz mu yapılacak? İşte, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova'nın yaptığı o açıklama