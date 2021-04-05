Biontech aşısı tek doz mu? Biontech aşısı kaç doz?
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Biontech aşısı tek doz mu? Biontech aşısı kaç doz?

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Biontech aşısı tek doz mu? Biontech aşısı kaç doz?

Biontech aşısı tek doz mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Türkiye'nin de temin ettiği aşılar arasında yer alan Biontech, tek doz ve iki doz olup olmadığı ile merak ediliyor. Peki, Biontech aşısı tek doz mu, iki doz mu yapılacak? İşte, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova'nın yaptığı o açıklama

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Prof. Dr. Akova, bu aşının yurt dışında da değişik ülkeler tarafından kullanım onayı verilen dozunun 2 doz halinde uygulanması olduğunu vurgulayarak, "Ama İsrail'de yapılan çalışmalarda ikinci doz aşı yapılmadan hemen önce kandaki antikor düzeyleri ve aşı yapılan kişilerin takibi sonucunda yüksek oranda koruyuculuğu olduğu gösterildi. Yani tek doz aşının bile koruyuculuğu var. Ama tek doz aşının koruyuculuğuna uzun vadede güvenmek pek doğru olmaz. Çünkü belli zaman içerisinde tek doz aşı ile o antikor düzeyleri düşer, onun için mutlaka 2 doz yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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