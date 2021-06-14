Biontech aşısı sonrası alkol alınır mı? Covid aşısından sonra alkol alınır mı?
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Biontech aşısı sonrası alkol alınır mı? Covid aşısından sonra alkol alınır mı?

Biontech aşısı sonrası alkol alınır mı? Covid aşısından sonra alkol alınır mı?
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Covid aşısı öncesi ve sonrası alkol alınıp alınmayacağına dair araştırmalar, aşı uygulamasının yaygınlaşmasıyla daha fazla yoğunluk kazandı. Uzmanlar, sigara ve alkolün sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında uyarıda bulunmaya devam ederken, covid aşısı ile ilişkisi de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Biontech aşısı sonrası alkol alınır mı? Covid aşısından sonra alkol alınır mı? Biontech aşısı öncesi alkol alınır mı?

Aşı uygulamaları hız kazandıkça covid aşısına ilişkin detaylar da daha fazla araştırılıyor. Özellikle sigara ve alkolün covid aşılarının etkinliğini azalttığı yönündeki görüşler günden güne çoğalıyor. Peki, covid aşısından önce ve sonra alkol alınabilir mi? İşte, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün covid 19 aşı sürecinde sigara ve alkol kullanımıyla ilgili açıklamaları…

BİONTECH AŞISI SONRASI ALKOL ALINIR MI?

Prof. Dr. Erdöl, alkol kullanımının da aşılar üzerindeki etkisine ilişkin araştırmalar yapıldığını belirtti.

Alkol kullanımımın aşılarla elde edilmesi hedeflenen bağışıklık uyarılmasını bozduğu da bilimsel olarak kanıtlanmıştır." ifadelerini kullanan Erdöl, yurt dışında yapılan bir çalışmanın, tüberküloz aşılaması öncesi dönemde alkol alan kişilerde bağışıklık tepkisinin gelişiminin köreldiğini gösterdiğini kaydetti.

Cevdet Erdöl, "Bağışıklık sistemlerindeki bu bozulmalar, temel fonksiyonlarda olduğu için aynı sonuçlar, Covid-19 aşılama süreci için de geçerlidir. Alkol kullanımı, karaciğer yağlanmasına neden olmakta ve karaciğer fonksiyonlarını da bozmakta olup her iki durum da Covid-19 seyrini olumsuz olarak etkilemektedir." şeklinde konuştu.

SİGARA VE ALKOL COVİD AŞININ ETKİNLİĞİNİ AZALTIR MI?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün ürünleri ile alkol kullanımının sağlık üzerinde olumsuz etki yaptığına, tedaviyi olumsuz etkileyebildiğine işaret etti ve sigara dumanının bağışıklık tepkilerini değiştirdiğine dikkat çekti. Sigara kullanımının aşılar üzerindeki etkisini de değerlendiren Erdöl, "40 yıldan daha uzun süre önce yapılan ve günümüzdeki tekniklere göre daha basit yöntemlerin kullanıldığı çalışmalarda, sigara kullanan kişilerde aşılama sonrası bağışıklık yanıtının zayıf olduğu gözlemlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu konuda Avustralya'da yürütülen bir çalışma hakkında bilgi veren Erdöl, şunları söyledi:

"Yürütülen karşılaştırmalı grupların yer aldığı bilimsel çalışmada, sigara içmenin grip aşılamasında (subünit aşı ve canlı zayıflatılmış aşı) vücudun verdiği yanıt üzerindeki etkileri araştırıldı. Çalışmada, antikorlardaki değişimlere göre sigara içenlerin, sigara içmeyenlere göre salgına yol açan gribe (epidemik influenza) önemli ölçüde daha duyarlı olduğu bulundu. Bu ve benzeri çalışmalarda, sigaranın immün yanıt tepkilerini zayıflattığına dair güçlü kanıtlara ulaşılmaktadır. Bir başka yerde yapılan ayrı bir çalışmada da sigara dumanına maruz kalmanın, CD4 T hücre efektör üretimini etkilediği gösterildi. Çalışma sonuçları, sigara dumanının, hücre bölünmesini azaltarak ve hücre ölümünü artırarak doğrudan CD4 T hücreleri üzerinde etkili olduğunu gösterdi. Aynı çalışmada ayrıca, sigara dumanına maruz kalmanın, aşıların uyardığı koruyucu immün yanıtın devamlılığı için kritik öneme sahip olan hafıza hücrelerini oluşturma yeteneğini bozduğu gösterildi."

Vücuttaki CD4 T hücrelerinin, Kovid-19 ile diğer enfeksiyonlarda kritik görevleri olan hücreler olduğunun altını çizen Erdöl, "Yani bu hücrelerin görevleri bozulursa antikor aşıların koruyucu etkinliğinde kritik önemi olan B hücrelerin görevleri de bozulacaktır. Üstüne sigara dumanının hafıza hücrelerinin oluşmasına verdiği zarar eklendiğinde ve sigaranın doğrudan hastalık şiddeti ile ilişkili riski artırması da eklendiğinde durum daha da ciddi olmaktadır." diye konuştu.

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