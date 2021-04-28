BioNTech aşısı olanların ikinci dozları, ilk dozdan 6 veya 8 hafta sonra yapılacak
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BioNTech aşısı olanların ikinci dozları, ilk dozdan 6 veya 8 hafta sonra yapılacak

BioNTech aşısı olanların ikinci dozları, ilk dozdan 6 veya 8 hafta sonra yapılacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Kovid-19 ile mücadele kapsamında BioNTech aşısının iki dozunun 6-8 hafta arayla uygulanması kararı nedeniyle ikinci doz için randevu oluşturanların işlemleri ertelenecek.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında BioNTech aşısının iki dozunun 6-8 hafta arayla uygulanması kararı nedeniyle ikinci doz için randevu oluşturanların işlemleri ertelenecek.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, "BioNTech aşısının birinci dozunun yapılmasından 12 gün sonra virüse karşı bağışıklığın oluşmaya başladığı, iki doz arasındaki sürenin ne kadar olabileceği" konusu da ele alındı.

Bilimsel verilere göre aşının oluşturduğu koruyuculuk düzeyinin değerlendirildiği toplantıda, BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de görüşü alındı. Bu çerçevede iki dozun uygulanması arasındaki sürenin 6 ila 8 hafta olması kararlaştırıldı.

İkinci doz randevuları ertelenecek

Bu kapsamda, BioNTech aşısının ilk dozunu olanların ikinci dozları 28 gün sonra yapılmayacak.

Bu aşının birinci dozunu olup 28 gün sonrası için ikinci doz randevusu alanların işlemleri ertelenecek. Bu kişilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Bu kişiler, ikinci doz randevularını, birinci dozdan 6-8 hafta sonrasına alabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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