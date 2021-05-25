Biontech aşısı ileride soruna yol açar mı?

Türkiye aşılama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye aşılama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan da aşı tedariğini sürdürüyor. Son olarak Türkiye Biontech aşısı için önemli bir anlaşma yaptı. Eylül ayına kadar 120 milyon doz aşı daha Türkiye'ye gelecek. Mevcut bilgilere göre Biontech aşısı yüzde 95 gibi yüksek bir etkinlik oranına sahip; Aşı hastaneye yatışı da yüzde 85 oranında engelliyor.

AŞININ UZUN VADEDE YAN ETKİLERİ BİLİNİYOR MU ?

Çok sık gündeme getirilen bir konu da "BioNtech aşısında görülebilecek alerjik reaksiyonların sıklığı ve şiddeti" meselesi.

Ancak bu aşıdaki alerjik reaksiyonlar söylenenlerden daha nadir. Mevcut rakamlar alerjik reaksiyonların en ağırı sayılan "anaflaksi"nin aşılanan milyonda yaklaşık 2 ila 5 kişide meydana gelebileceği yönünde.

Bu rakamlar diğer aşılara göre daha yüksek görünse de örneğin "10.000'de 1" olduğu tahmin edilen "penisilin anaflaksisi" tehdidine oranla çok daha düşük. Biontech ile ilgili ilk çalışmalar 1 yıl evvel, geçtiğimiz yaz aylarında başladı. Uygulamaya da yaklaşık 6 ay önce geçildi. Aşılama süreçlerinde esas sorunlar uygulamadan sonraki ilk günler, ilk haftalar içinde ortaya çıkıyor.

Aşılarla oluşabilecek uzun vadeli yan etkiler ise genelde oldukça nadir, sağlanan fayda dikkate alındığında da yok denecek kadar düşük oranda. Eğer aşılama Sağlık Bakanılığının belirttiği hızda ve yoğunlukta sürdürülürse uzmanlar salgının Sonbahar'da sona ereceğini öngörüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı