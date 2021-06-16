Biontech aşısı açıldıktan sonra kaç saat kullanılır?
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Biontech aşısı açıldıktan sonra kaç saat kullanılır?

Biontech aşısı açıldıktan sonra kaç saat kullanılır?
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Koronavirüs aşılama işlemlerinin artmasının ardından günlük aşılanma sayılarında her geçen gün rekor kırıldı. Biontech aşısı açıldıktan sonra kaç saat kullanılır? sorusunun yanıtını sizler için derledik.

Biontech aşısı açıldıktan sonra kaç saat kullanılır? sorusu koronavirüs aşısı için randevu alanlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele önemli bir yer tutan aşılama Türkiye'de tüm hızıyla sürüyor. Twitter'dan müjdeyi paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız" bilgisini paylaşmıştı. Bunun üzerine 15 Haziran 2021'de ülkenin geniş bir kesimi daha aşılandı.

BIONTECH AŞISI AÇILDIKTAN SONRA KAÇ SAAT KULLANILIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:

"Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."

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