Biontech aşısı 4 hafta arayla 2 doz uygulanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biontech aşısı 4 hafta arayla 2 doz uygulanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2 milyon 800 bin doz BionTech aşısının Türkiye'ye getirilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı BionTech aşısının nasıl uygulanacağına dair kurallar yayınladı.

2 milyon 800 bin doz BionTech aşısının Türkiye'ye getirilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı BionTech aşısının nasıl uygulanacağına dair kurallar yayınladı. Buna göre, BionTech aşısı en az 4 hafta arayla birer doz olmak üzere toplam 2 doz halinde uygulanacak. Alerjik reaksiyon gösteren kişilere ikinci doz aşı uygulanmayacak.

Ayrıca 180 gün içerisinde covid geçirmiş kişilere aşı yapılmayacak. Ülkemizde Sinovac'tan sonra BioNTech aşısının da uygulanmaya başlamasıyla vatandaşlarda "Hangi aşıyı seçmeliyim?" kaygısı oluştu. Her iki aşı da ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor. Sinovac aşısında herhangi bir ciddi yan etki bildirilmedi, ancak BionTech aşısının içerisinde bulunan glikol maddesinin alerjik reaksiyonlara yol açtığı söyleniyor.

Her iki aşı da her yaş grubuna uygulanabiliyor. Sinovac aşısının koruyuculuk oranı yüzde 83 iken, BionTech aşısının ise yüzde 90'ın üzerinde olduğu biliniyor. Pandemi döneminde önemli olan aşıya ulaşmak. Uzmanlar "Aşı tercihi yapmak yerine hangi aşıyı bulursanız onu yaptırın" uyarısında bulunuyor.

-İHA-

Biontech aşısı 4 hafta arayla 2 doz uygulanacak
Biontech aşısı 4 hafta arayla 2 doz uygulanacak
Biontech aşısı 4 hafta arayla 2 doz uygulanacak
Biontech aşısı 4 hafta arayla 2 doz uygulanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Cahit Özkan Haydar Akar İhsan Yavuz
Magazin Hadise Cem Yılmaz Dilan Çıtak Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Biontech aşısı 4 hafta arayla 2 doz uygulanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 15:46:51. #1.15#
title