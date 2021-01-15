BioNTech, Almanya'nın Marburg kentindeki yeni tesisinde Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldı

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Almanya'nın Marburg kentindeki tesisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için üretim onayı aldığı belirtildi.