BioNTech, Almanya'nın Marburg kentindeki yeni tesisinde Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldı
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BioNTech, Almanya'nın Marburg kentindeki yeni tesisinde Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldı

15.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:28
BioNTech, Almanya'nın Marburg kentindeki yeni tesisinde Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldı

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Almanya'nın Marburg kentindeki tesisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için üretim onayı aldığı belirtildi.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Almanya'nın Marburg kentindeki tesisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için üretim onayı aldığı belirtildi.

Hessen Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Giessen Valiliğinin BioNTech şirketine Marburg'daki tesisi işletme ve Kovid-19 aşısı üretimi izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, aşı üretimine ne zaman başlanacağına BioNTech'in vereceği kaydedildi.

Eylül 2020'de İsviçreli ilaç şirketi Novartis'ten tesisi satın alan BioNTech'in burada yılda 750 milyon doz Kovid-19 aşısı üretme kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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