Biontech aç karna mı yapılır, tok karna mı yapılır?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Covid aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında Biontech Aç karna mı yapılır, tok karna mı yapılır sorusu yer aldı. Peki, Biontech Aç karna mı yapılır, tok karna mı yapılır?