Biontech aç karna mı yapılır, tok karna mı yapılır?
Koronavirüs'le mücadele devam ederken Covid aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında Biontech Aç karna mı yapılır, tok karna mı yapılır sorusu yer aldı. Peki, Biontech Aç karna mı yapılır, tok karna mı yapılır?
Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken Biontech Aç karna mı yapılır, tok karna mı yapılır konusunu merak etti. İşte, detaylar.
BİONTECH AÇ KARNA MI YAPILIR, TOK KARNA MI YAPILIR?
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, Covid-19 aşısı olmaya giderken, "Aşı olmaya aç karnına gitmenize gerek yoktur. Öncesinde ya da sonrasında yemek yenebilir" şeklinde açıklıyor.