Biontech 3.faz tamamlandı mı? Biontech yan etkileri belli mi, Biontech etken maddesi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biontech 3.faz tamamlandı mı? Biontech yan etkileri belli mi, Biontech etken maddesi nedir?

Biontech 3.faz tamamlandı mı? Biontech yan etkileri belli mi, Biontech etken maddesi nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

BioNTech, Uğur Şahin, Christoph Huber ve Özlem Türeci'nin araştırmalarına dayanarak 2008 yılında Almanya'nın Mainz kentinde kuruldu. O zamandan beri Rolf M. Zinkernagel'in yönetimindeki bilimsel bir danışma kurulu tarafından destekleniyor. Ülkemizde adından çokça söz ettiren Biontech 3.faz tamamlandı mı?

Biontech 3.faz tamamlandı mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yere alıyor. BioNTech, ciddi hastalıkların tedavisinde hastaya özel bir yaklaşım için aktif immünoterapilerin geliştirilmesi ve üretilmesine adanmış bir Alman biyoteknoloji şirketidir.

BIONTECH 3. FAZ TAMAMLANDI MI?

Alman firması BioNTech ile Alman ilaç şirketi Pfizer'ın BNT162b2 adlı mRNA aşısının Faz 3 deneme sonuçları 2020 ylında tamamlandı.

Pfizer tarafından geliştirilen Biontech aşısının birincil etkinlik analizi, BNT162b2'nin ilk dozdan 28 gün sonra başlayarak COVID-19'a karşı %95 etkili olduğunu göstermektedir; 170 onaylanmış COVID-19 vakası değerlendirildi, 162'si plasebo grubunda, 8'i aşı grubunda gözlendi.

Etkinlik yaş, cinsiyet, ırk ve etnik köken demografileri arasında tutarlıydı; 65 yaş üstü yetişkinlerde gözlenen etkinlik oranı %94'ün üzerindeydi.

Veriler, 43.000'den fazla katılımcının kayıtlı olduğu tüm popülasyonlarda aşının iyi tolere edildiğini göstermektedir; ciddi güvenlik endişeleri gözlemlenmedi; Sıklığı %2'den fazla olan tek 3. Derece yan etki %3.8'de yorgunluk ve %2.0'da baş ağrısıydı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Merve Dizdar Burak Yamantürk
Spor Diego Ozan Tufan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Biontech 3.faz tamamlandı mı? Biontech yan etkileri belli mi, Biontech etken maddesi nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 15:09:07. #1.13#

title