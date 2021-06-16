Biontech 3.faz tamamlandı mı? Biontech yan etkileri belli mi, Biontech etken maddesi nedir?
BioNTech, Uğur Şahin, Christoph Huber ve Özlem Türeci'nin araştırmalarına dayanarak 2008 yılında Almanya'nın Mainz kentinde kuruldu. O zamandan beri Rolf M. Zinkernagel'in yönetimindeki bilimsel bir danışma kurulu tarafından destekleniyor. Ülkemizde adından çokça söz ettiren Biontech 3.faz tamamlandı mı?
Biontech 3.faz tamamlandı mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yere alıyor. BioNTech, ciddi hastalıkların tedavisinde hastaya özel bir yaklaşım için aktif immünoterapilerin geliştirilmesi ve üretilmesine adanmış bir Alman biyoteknoloji şirketidir.
BIONTECH 3. FAZ TAMAMLANDI MI?
Alman firması BioNTech ile Alman ilaç şirketi Pfizer'ın BNT162b2 adlı mRNA aşısının Faz 3 deneme sonuçları 2020 ylında tamamlandı.
Pfizer tarafından geliştirilen Biontech aşısının birincil etkinlik analizi, BNT162b2'nin ilk dozdan 28 gün sonra başlayarak COVID-19'a karşı %95 etkili olduğunu göstermektedir; 170 onaylanmış COVID-19 vakası değerlendirildi, 162'si plasebo grubunda, 8'i aşı grubunda gözlendi.
Etkinlik yaş, cinsiyet, ırk ve etnik köken demografileri arasında tutarlıydı; 65 yaş üstü yetişkinlerde gözlenen etkinlik oranı %94'ün üzerindeydi.
Veriler, 43.000'den fazla katılımcının kayıtlı olduğu tüm popülasyonlarda aşının iyi tolere edildiğini göstermektedir; ciddi güvenlik endişeleri gözlemlenmedi; Sıklığı %2'den fazla olan tek 3. Derece yan etki %3.8'de yorgunluk ve %2.0'da baş ağrısıydı.