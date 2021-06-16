Biontech 3.faz tamamlandı mı? Biontech yan etkileri belli mi, Biontech etken maddesi nedir?

BioNTech, Uğur Şahin, Christoph Huber ve Özlem Türeci'nin araştırmalarına dayanarak 2008 yılında Almanya'nın Mainz kentinde kuruldu. O zamandan beri Rolf M. Zinkernagel'in yönetimindeki bilimsel bir danışma kurulu tarafından destekleniyor. Ülkemizde adından çokça söz ettiren Biontech 3.faz tamamlandı mı?