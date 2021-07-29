Biontech 3. doz var mı? Biontech kaç doz yapılmalı? 2 doz aşı yaptıran 3. dozu hangi aşıdan olmalı?

Koronavirüs aşılaması ülkemizde hızla devam ediyor. Alman aşısı Biontech ve Çin aşısı Sinovac aşılarıhakkında araştırmalar da bu kapsamda devam ediyor. 3. doz aşıyı kimler olmalı, zorunlu mu? Hatırlatma dozu olan 3. doz aşı ne zaman olunmalı? Biontech 3. doz var mı? Biontech kaç doz yapılmalı? 2 doz aşı yaptıran 3. dozu hangi aşıdan olmalı?

Biontech 3. doz var mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son günlerin en çok merak edilen konularından biri de 3. doş aşının kimlere, ne zaman vurulacağı hakkında oldu. Koronavirüs salgınında aşılamada 70 milyona kısa bir süre kala vatandaşlar, Biontech 3. doz var mı? 2 doz aşı yaptıran 3. dozu hangi aşıdan olmalı? 3. doz aşı zorunlu mu gibi sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

BIONTECH 3. DOZ VAR MI?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Covid-19'a dair merak edilen sorulara yanıt verdi.

Elde edilen son verilere göre BioNTech aşısının oluşturduğu bağışıklık yanıtının güçlü bir şekilde 9-12 ay devam ettiğini gösterdiğinden 2 doz BioNTech olan kişilerin 9-12 ay boyunca ek doz aşı olmalarına gerek yoktur. Bu kişilerde 3. doz aşıya ihtiyaç olup olmayacağı ve ne zaman olacağı bu konuda yapılmakta olan çalışmaların sonuçlarına ve ortaya çıkabilecek yeni varyantlara göre belli olacaktır. Sadece BioNTech bulunan ülkelerde 2 doz uygulanmaktadır.

2 DOZ SİNOVAC OLAN 3. DOZU HANGİ AŞIDAN OLMALI?

İki doz Sinovac aşısı olan kişilerde oluşan bağışıklık yanıtının 3-6 ay içerisinde giderek azaldığı ifade edilmektedir. Sinovac aşısının tüm dünyada birkaç ay içinde hakim hale gelmesi beklenen Delta varyantına karşı etkisi de sınırlı gözükmektedir. Daha güçlü bağışıklık oluşturduğu için ileri yaştaki kişiler ve bağışıklık yetmezliği olanların 3. doz aşıyı BioNTech ile olması tercih edilmesi önerilmektedir.

KORONAVİRÜS GEÇİRENLER HANGİ AŞIDAN OLMALI?

Hastalığı geçirmiş olan kişilere 3-6. aydan itibaren tek doz BioNTech aşısının uygulanması ile yüksek düzeyde bağışıklık yanıtı oluştuğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Daha az sayıda veri olmakla birlikte hastalığı geçirmiş olan kişilere iki doz olmak kaydıyla Sinovac aşısı uygulamasının da yüksek düzeyde bağışıklık sağladığı gösterilmiştir. Bu konuda kesin öneride bulunmak için hastalığı geçirenlere tek doz BioNTech veya iki doz Sinovac uygulamalarından hangisinin daha faydalı olacağını araştıran çalışma sonuçlarına ihtiyaç vardır. Ancak eldeki verilerle Delta varyantının yayılmasının önlenmesi ve yeni varyantların ortaya çıkmasının engellenebilmesi için hastalığı geçirenlere 3-6 ay sonra BioNTech aşısının uygulanması daha akılcı görünmektedir.