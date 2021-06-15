Biontech 2. doz ne zaman yapılır?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım" sorusu yer aldı. Peki, Biontech 2. doz ne zaman yapılır

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Covid hakkında araştırma yapanlar COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım, konusunu merak etti. İşte, detaylar.

BİONTECH 2. DOZ NE ZAMAN YAPILIR

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, AA muhabirine, "Hızlı bağışıklama için tek doz BioNTech yapılabilir." yönündeki bilimsel açıklamaları değerlendirdi.

Prof. Dr. Balık, daha fazla nüfusu hızla bağışıklama için vakit kaybetmeden ikinci dozları ötelenebilecek BioNTech aşısının yapılabileceğini ancak kalıcı ve etkili korunmanın sağlanabilmesi için mutlaka ikinci dozun uygulanması gerektiğini bildirdi.

"BioNTech aşısında tek doz yapıldıktan 10 gün sonra belli ölçülerde korunma başladığı ve hatta bulaştırıcılığı da engellediği görüldü. Aşı tedarikinde küresel bir sorun yaşandığından, bu sonuç göz önünde tutularak, İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerde ikinci doz uygulaması ötelenmeye başlandı. Birinci doz sonrası etkinliği görüldüğünden daha fazla kişiyi aşıya kavuşturabilmek için böyle bir uygulama yapıldı. Ama mutlaka ikinci dozun yapılması için aşı temininin sözleşmelerle sağlama alınması lazım."