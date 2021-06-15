Biontech 2. doz ne zaman yapılır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biontech 2. doz ne zaman yapılır?

Biontech 2. doz ne zaman yapılır?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım" sorusu yer aldı. Peki, Biontech 2. doz ne zaman yapılır

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Covid hakkında araştırma yapanlar COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım, konusunu merak etti. İşte, detaylar.

BİONTECH 2. DOZ NE ZAMAN YAPILIR

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, AA muhabirine, "Hızlı bağışıklama için tek doz BioNTech yapılabilir." yönündeki bilimsel açıklamaları değerlendirdi.

Prof. Dr. Balık, daha fazla nüfusu hızla bağışıklama için vakit kaybetmeden ikinci dozları ötelenebilecek BioNTech aşısının yapılabileceğini ancak kalıcı ve etkili korunmanın sağlanabilmesi için mutlaka ikinci dozun uygulanması gerektiğini bildirdi.

"BioNTech aşısında tek doz yapıldıktan 10 gün sonra belli ölçülerde korunma başladığı ve hatta bulaştırıcılığı da engellediği görüldü. Aşı tedarikinde küresel bir sorun yaşandığından, bu sonuç göz önünde tutularak, İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerde ikinci doz uygulaması ötelenmeye başlandı. Birinci doz sonrası etkinliği görüldüğünden daha fazla kişiyi aşıya kavuşturabilmek için böyle bir uygulama yapıldı. Ama mutlaka ikinci dozun yapılması için aşı temininin sözleşmelerle sağlama alınması lazım."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Sarp Akkaya Hande Ataizi
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Merih Demiral Servet Yardımcı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Biontech 2. doz ne zaman yapılır? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 15:04:10. #1.15#

title