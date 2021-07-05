BioNTech 2. doz aşılar iptal mi?

Sağlık Bakanlığı aldığı karar ile 2. Doz aşılarda yeni düzenlemeye gitti. Peki, BioNTech 2. doz aşılar iptal mi? İşte Sağlı Bakanlığı tarafından yapılan yeni 2. doz aşı düzenlemesi…

Koronvirüsle mücadelede en önemli adım olan aşılama devam ediyor. BioNTech aşısı yaptıranlar için uyarı gelirken BioNTech 2. doz aşılar iptal mi merak edildi. Peki, BioNTech 2. doz aşılar iptal mi?

BİONTECH 2. DOZ AŞILAR İPTAL Mİ?

Sağlık Bakanlığının aldığı karara göre, koronavirüs geçirip ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara 2'nci doz aşı uygulanmayacak. Koronavirüs geçiren vatandaşlar, bir doz aşı olacak ve hastalık ikinci doz aşının yerine geçecek.

BİONTECK NEDİR?

BioNTech SE, (Orijinal yazım: BioNTech, İngilizceden Biopharmaceutical New Technologies'den oluşturulmuştur) Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketi. Çeşitli hastalıkların tedavisi için hastaya özgü yaklaşım ile aktif immünoterapiler üretmektedir. Kanser immünoterapisi için mRNA tabanlı ilaçlar, bulaşıcı hastalıklar için aşılar ve nadir hastalıklar için protein tedavileri geliştirmektedir.

2008'de Almanya'nın Mainz kentinde Türk-Alman bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından kurulmuştur. Ağustos 2018'de influenzanın önlenmesine yönelik mRNA tabanlı aşı geliştirme çalışmaları için Pfizer ile işbirliğine gitmiştir. 2019 yılında HIV ve tüberküloz aşı çalışmaları için Bill & Melinda Gates Vakfı ile anlaşmaya varmıştır. 2020 yılında SARS-CoV-2 virüsüne karşı COVID-19 aşısı üretebilmek amacıyla Pfizer ve Fosun ortaklığıyla aşı çalışmalarına başlamıştır. BNT162b2 aşı çalışmaları şu anda 3. fazda devam etmektedir.

Covid-19 Çalışmaları

Pfizer–BioNTech COVID-19 aşısı

2020 yılında koronavirüs pandemesiyle birlikte şirket, ilaç devi Pfizer ile SARS-Cov-2 aşısı geliştirmek için bir anlaşma yaptı. Yapılan açıklamaya göre geliştirilen aşının başarı oranı %95 civarlarındadır. Japon bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre aşı, virüsün mutasyonlarına karşı da bağışıklık sağlamaktadır.