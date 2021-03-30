Biomutant, EA Play Pro'ya dahil olacak
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Biomutant, EA Play Pro'ya dahil olacak

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Biomutant, EA Play Pro'ya dahil olacak

THQ Nordic ve Experiment 101'in açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Biomutant uzun bir bekleyişin ardından en sonunda 25 Mayıs'ta çıkıyor. Oyun EA Play Pro abonelik hizmetine dahil olacak. EA Play Pro aboneliği ne kadar?

İsveçli geliştirici Experiment 101 ve THQ Nordic tarafından geliştirilen yeni aksiyon rol yapma oyunu Biomutant Xbox One, PS4 ve PC için satışa çıkıyor. Bununla birlikte, Elektronic Arts'ın PC'deki premium abonelik hizmeti olan EA Play Pro'ya da dahil oluyor.

Biomutant konsollarda 430 TL ve PC'de 300 TL'den ön siparişle satışa sunuluyor. Oyunun, ayrıca çıkışı itibarıyla Origin'de EA Play Pro'ya da dahil edileceği duyuruldu.

Biomutant, EA Play Pro'ya dahil olacak

EA PLAY PRO ABONELİĞİ NE KADAR?

EA Play Pro aboneliği aylık 119,00 TL ve yıllık 899,00 TL'den satışa sunuluyor. Abonelik kapmasında sistemin kütüphanesinde bulunan oyunlara sınırsız erişim sunuluyor.

FIFA 21, It Takes Two, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, A Plague Tale: Innocence ve The Sinking City gibi pek çok oyun Origin'de EA Play Pro bünyesinde bulunuyor.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 16:21:13. #1.14#
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