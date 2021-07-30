Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama; alevler gökyüzüne yükseldi
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Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama; alevler gökyüzüne yükseldi

Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama; alevler gökyüzüne yükseldi
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, biogaz enerji tesisinde elektrik akımından çıkan yangın patlamaya neden oldu.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, biogaz enerji tesisinde elektrik akımından çıkan yangın patlamaya neden oldu. Metrelerce yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucunda söndürüldü. Patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında kırsal Sınırteke Mahallesi yakınlarındaki biogaz enerji tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, biogaz enerji tesisinde elektrik akımından çıkan kıvılcımlar önce kuru otları tutuşturdu, ardından tesise sıçradı. Yangın nedeniyle büyük bir patlama meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangına, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saat süren müdahaleler sonucunda, yangın kontrol altına alındı. Biogazın yeniden alevlenmesi ve patlama ihtimaline önlem alındı. Yangında, elektrik üretiminde kullanılan yaklaşık 40 bin metreküp biogazın yandığı öğrenildi. Patlama anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama; alevler gökyüzüne yükseldi
Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama; alevler gökyüzüne yükseldi
Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama; alevler gökyüzüne yükseldi
Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama; alevler gökyüzüne yükseldi
Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama; alevler gökyüzüne yükseldi
Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama; alevler gökyüzüne yükseldi
Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama; alevler gökyüzüne yükseldi
Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama; alevler gökyüzüne yükseldi
Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama; alevler gökyüzüne yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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