Binzet'ten Adıyaman Tütünü açıklaması
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Binzet'ten Adıyaman Tütünü açıklaması

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman Tütünüyle alakalı açıklamalarda bulunarak, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, doldurarak satanlara yönelik ceza kararına tepki gösterdi.

Binzet'ten Adıyaman Tütünü açıklaması
05.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:29

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman Tütünüyle alakalı açıklamalarda bulunarak, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, doldurarak satanlara yönelik ceza kararına tepki gösterdi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, tütüne yönelik yasakların Adıyaman'daki tütün satışını düşüreceğini belirterek, "Adıyaman tütün üretiminde önde gelen bir ilimizdir. Buradaki vatandaşlarımız bu işten para kazanarak evlerine ekmek götürmektedir. AK Parti iktidarı seçimlerden önce Adıyaman'da tütün yasağını kaldırarak, tütünü yasal hale getireceği sözünü vermişti. Ancak 2017 yılına baktığımızda yine AK Parti tarafından getirilen bir teklifle tütün üretiminin bitirecek bir yasa değişikliği yapılmıştı. Buna karşı Adıyaman halkı tepki göstererek meydanlara çıkmıştı. Bunun üzerine o dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tütündeki sorunu çözecekleri sözünü vermişti. Ancak geldiğimiz noktada görüyoruz ki AK Parti iktidarı yine verdiği sözleri tutmamıştır. Üstüne üstelik getirdikleri yasaklar ile Adıyamanlı vatandaşlarımızı zor duruma düşürmüşlerdir. Getirilen yasaklar ile tütün satışında yüzde yetmişler de seksenlerde alma meydana gelecektir. Bu da esnafımızı olumsuz yönde etkilemiş olacak.

Pandemi döneminde zaten zor günler yaşayan tütün satıcılarının bir de bu şekilde yasaklar konulması ile birçoğu işsiz kalacaktır. Üretici de çiftçi de kaygılıdır. Türkiye de sigara içiliyor buna izin var, yurt dışından milyonlarca dolar ödenerek sigara alınırken Adıyaman tütünü satanlara ise ceza veriliyor. Yerli üretim varken AK Parti iktidarı neden yurt dışından ithal ediyor? Bunu anlamak mümkün değil. Bu şekilde devam ederse birçok esnafımız işsiz kalacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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