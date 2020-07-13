Binzet, Adıyaman'ın işsizlik sorununu dile getirdi CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman'daki işsizlik oranın Türkiye ortalamasının neredeyse iki katı olduğunu söyledi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman'daki işsizlik oranın Türkiye ortalamasının neredeyse iki katı olduğunu söyledi.

Adıyaman'da, işsizlik oranına dikkat çekerek açıklamalarda bulunan Başkan Burak Binzet, "2000 ile 2004 Yılları arasında Adıyaman'da il başkanlığı yaptığım dönemde Adıyaman'da devlete ait 22 kurum vardı. Bunlardan birkaçı çimento fabrikası, süt fabrikası, tekel fabrikasıydı. Adıyaman'da 2004 yılından önce üniversiteden mezun olan bir genç kardeşimin, 22 kuruma özgeçmişini verme şansı vardı. Bugün Adıyaman da bu yok. Adıyaman da işsizlik oranları Türkiye ortalamasının neredeyse iki katı oranında. Adıyaman Türkiye genelinde vergisini yüzde 98 civarında ödeyen bir ilimiz. Adıyaman da kaçak elektrik ödemesi sıfırdır örneğin. Adıyaman insanlar borçlarını kuruşu kuruşuna öderler. Adıyaman halkı sonuna kadar devletinin milletinin yanında olan bir halktır. Ancak Adıyaman neden bu zulmü çeker. Turizm gelirleri de önemli bir yerde duruyor. Nemrut, Peri Antik Kenti Anadolu'dan kalma ilk yerleşim yeri. Bunun dışında Roma'dan kalma Cendere köprüsü diye çok özel bir köprü var Adıyaman'da. Bu kadar çok imkanın olduğu kentimizin bu durumda olması elbette üzücü" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA