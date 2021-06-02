Binyamin Netanyahu kimdir? Binyamin Netanyahu kaç yaşında? Binyamin Netanyahu hayatı ve biyografisi

Uzun yıllardır İsrail devletinin başında bulunan Başbakan Benyamin Netanyahu Ortadoğu'da adından pek çok söz ettiriyor. İsrail tarihinin en aşırı sağcı ve en tartışmalı politikacılarından 'Bibi' lakaplı Binyamin Netanyahu kimdir? Binyamin Netanyahu kaç yaşında? Binyamin Netanyahu hayatı ve biyografisi

Yenilgiyi önlemek için seçim kampanyalarında devlet güvenliğinin tehlike altında olduğuna vurgu yapan Netanyahu seçimleri kaybettiği anda ülkenin saldırıya uğrayacağını iddia ediyor. Birçok İsrailli ise Netayanhu'ya ülkeyi koruyabilecek tek lider gözüyle bakıyor.

BİNYAMİN NETANYAHU KİMDİR?

Binyamin Netanyahu (doğum 21 Ekim 1949), 2009'dan bu yana İsrail Başbakanı olarak misyon yürüten ve Likud'un başkanı olan İsrailli politikacıdır. İsrail tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı olmakla birlikte, devletin kuruluşundan sonra doğan ilk başbakandır.

Netanyahu, İsrail doğumlu ilk başbakandır. 1967 Altı-gün Savaşında, İsrail Güvenlik Kuvvetleri'ne katıldı ve Sayeret Matkal özel biriminde takım lideri oldu. Birçok operasyonda görev aldı. Bu operasyonların içinde; Hediye operasyonu ve omzundan vurulduğu İzotop Operasyonu vardır. 1973 yılında Yom Kippur Savaşı'nda ön cephede savaştı, Süveyş kanalı boyunca yapılan baskınlarda görev aldı ve Suriye sınırlarının içinde gerçekleşen Komando saldırısında liderlik yaptı Terhisinden önce yüzbaşı rütbesine ulaştı. Netanyahu, 1984 yılından 1988 yılına kadar Birleşmiş Milletler İsrail Elçiliği yaptı, Likud Partisi'nin başkanlığı yaptı ve 1996-1999 yılları arasında başbakanlık yaptı.

Netanyahu, 1999 yılı başbakanlık seçimlerinde, Ehud Barak'a yenildikten sonra politikadan çekildi. 2002 yılında dış ilişkiler bakanı (2002-2003) ve Finans Bakanı (2003 – Ağustos 2005) olarak Ariel Şaron hükûmetleri altında görev aldı, fakat, Gazze'den geri çekilme Planı'ndan kaynaklanan anlaşmazlıkla birlikte ayrıldı. Şaron'un yeni bir parti kurmak için Likud Partisi'nden çekilmesiyle, 20 Aralık 2005 yılında tekrar Likud Partisi'nin başkanlığına geçti. Netanyahu. 2006 seçimlerinde Likud çok başarılı olamadı ve sadece 12 koltuk kazandı. 2006 Aralık'ta Netanyahu resmi olarak Knesset'te muhalefet lideri ve Likud Partisi'nin başkanı oldu. Ağustos 2007'de Moşe Feiglin'i yenerek parti başkanlığı seçimlerini kazandı. 10 Şubat 2009 parlamento seçimleriyle birlikte, Likud ikinci parti oldu ve sağ partiler çoğunluğu kazandı. Netanyahu bir koalisyon hükûmeti kurdu. Netanyahu'nun kardeşi, İsrail Özel Güçleri kumandanı Yonathan Netanyahu, 1976 yılında, terörle mücadele rehine kurtarma operasyonunu yönetirken öldü. Diğer kardeşi İddo Netanyahu, oyun yazarlığı yapmaktadır.

Binyamin NetanyahuTel Aviv'de doğdu, Birleşik Devletler'de büyüdü.

İsrail tarihinin en aşırı sağcı ve en tartışmalı politikacılarından 'Bibi' lakaplı Netanyahu 1949'da Tel Aviv'de dünyaya geldi. Babası Yahudi tarihi profesörü, Hebrew Ansiklopedisi'nin ilk editörü ve Zeev Jabotinsky'in yardımcısıydı. Netanyahu 14 yaşındayken ailesi ile birlikte Birleşik Devletler'e göç etti.

Netanyahu'nun siyasi kariyeri nasıl başladı?

Harvard Üniversitesi'nde siyaset bilimi üzerine eğitim alan Netanyahu, 1988'de politikaya adım attı. İsrail'in en genç başbakanı olan Netanyahu ilk defa 1996 – 1999 tarihleri arasında bu göreve seçildi. İsrail'de doğrudan halk tarafından seçilerek iktadara gelen ilk başbakan olan siyasi lider terörle mücadeleye verdiği önem ve Filistinlilere toprak verilmesine karşı tutumuyla kazandığı iktidarı sadece 3 yıl sürdü.

Siyasi arenada büyük yenilgi

1999 yılında beklenmedik bir şekilde yenilgiye uğrayan Netanyahu Likud'un başkanlığından da çekilerek siyasi arenayı terk etti. 2002 yılında bakan olarak geri döndü ve 2005 yılında partisinin başına yeniden geçti. Bu da onu 31 Mart 2009'da yeniden zafere taşıdı.

10 yıl sonra siyasete tekrar dönen Netanyahu eski politikalarından taviz vermedi.