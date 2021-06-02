Binyamin Netanyahu kimdir? Binyamin Netanyahu kaç yaşında? Binyamin Netanyahu hayatı ve biyografisi

Uzun yıllardır İsrail devletinin başında bulunan Başbakan Benyamin Netanyahu Ortadoğu'da adından pek çok söz ettiriyor. İsrail tarihinin en aşırı sağcı ve en tartışmalı politikacılarından 'Bibi' lakaplı Binyamin Netanyahu kimdir? Binyamin Netanyahu kaç yaşında? Binyamin Netanyahu hayatı ve biyografisi

Yenilgiyi önlemek için seçim kampanyalarında devlet güvenliğinin tehlike altında olduğuna vurgu yapan Netanyahu seçimleri kaybettiği anda ülkenin saldırıya uğrayacağını iddia ediyor. Birçok İsrailli ise Netayanhu'ya ülkeyi koruyabilecek tek lider gözüyle bakıyor.

BİNYAMİN NETANYAHU KİMDİR?

Binyamin Netanyahu (doğum 21 Ekim 1949), 2009'dan bu yana İsrail Başbakanı olarak misyon yürüten ve Likud'un başkanı olan İsrailli politikacıdır. İsrail tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı olmakla birlikte, devletin kuruluşundan sonra doğan ilk başbakandır.

Netanyahu, İsrail doğumlu ilk başbakandır. 1967 Altı-gün Savaşında, İsrail Güvenlik Kuvvetleri'ne katıldı ve Sayeret Matkal özel biriminde takım lideri oldu. Birçok operasyonda görev aldı. Bu operasyonların içinde; Hediye operasyonu ve omzundan vurulduğu İzotop Operasyonu vardır. 1973 yılında Yom Kippur Savaşı'nda ön cephede savaştı, Süveyş kanalı boyunca yapılan baskınlarda görev aldı ve Suriye sınırlarının içinde gerçekleşen Komando saldırısında liderlik yaptı Terhisinden önce yüzbaşı rütbesine ulaştı. Netanyahu, 1984 yılından 1988 yılına kadar Birleşmiş Milletler İsrail Elçiliği yaptı, Likud Partisi'nin başkanlığı yaptı ve 1996-1999 yılları arasında başbakanlık yaptı.

Netanyahu, 1999 yılı başbakanlık seçimlerinde, Ehud Barak'a yenildikten sonra politikadan çekildi. 2002 yılında dış ilişkiler bakanı (2002-2003) ve Finans Bakanı (2003 – Ağustos 2005) olarak Ariel Şaron hükûmetleri altında görev aldı, fakat, Gazze'den geri çekilme Planı'ndan kaynaklanan anlaşmazlıkla birlikte ayrıldı. Şaron'un yeni bir parti kurmak için Likud Partisi'nden çekilmesiyle, 20 Aralık 2005 yılında tekrar Likud Partisi'nin başkanlığına geçti. Netanyahu. 2006 seçimlerinde Likud çok başarılı olamadı ve sadece 12 koltuk kazandı. 2006 Aralık'ta Netanyahu resmi olarak Knesset'te muhalefet lideri ve Likud Partisi'nin başkanı oldu. Ağustos 2007'de Moşe Feiglin'i yenerek parti başkanlığı seçimlerini kazandı. 10 Şubat 2009 parlamento seçimleriyle birlikte, Likud ikinci parti oldu ve sağ partiler çoğunluğu kazandı. Netanyahu bir koalisyon hükûmeti kurdu. Netanyahu'nun kardeşi, İsrail Özel Güçleri kumandanı Yonathan Netanyahu, 1976 yılında, terörle mücadele rehine kurtarma operasyonunu yönetirken öldü. Diğer kardeşi İddo Netanyahu, oyun yazarlığı yapmaktadır.

Binyamin NetanyahuTel Aviv'de doğdu, Birleşik Devletler'de büyüdü.

İsrail tarihinin en aşırı sağcı ve en tartışmalı politikacılarından 'Bibi' lakaplı Netanyahu 1949'da Tel Aviv'de dünyaya geldi. Babası Yahudi tarihi profesörü, Hebrew Ansiklopedisi'nin ilk editörü ve Zeev Jabotinsky'in yardımcısıydı. Netanyahu 14 yaşındayken ailesi ile birlikte Birleşik Devletler'e göç etti.

Netanyahu'nun siyasi kariyeri nasıl başladı?

Harvard Üniversitesi'nde siyaset bilimi üzerine eğitim alan Netanyahu, 1988'de politikaya adım attı. İsrail'in en genç başbakanı olan Netanyahu ilk defa 1996 – 1999 tarihleri arasında bu göreve seçildi. İsrail'de doğrudan halk tarafından seçilerek iktadara gelen ilk başbakan olan siyasi lider terörle mücadeleye verdiği önem ve Filistinlilere toprak verilmesine karşı tutumuyla kazandığı iktidarı sadece 3 yıl sürdü.

Siyasi arenada büyük yenilgi

1999 yılında beklenmedik bir şekilde yenilgiye uğrayan Netanyahu Likud'un başkanlığından da çekilerek siyasi arenayı terk etti. 2002 yılında bakan olarak geri döndü ve 2005 yılında partisinin başına yeniden geçti. Bu da onu 31 Mart 2009'da yeniden zafere taşıdı.

10 yıl sonra siyasete tekrar dönen Netanyahu eski politikalarından taviz vermedi.

Hayatı, Askeri Hizmeti ve Eğitimi

Netanyahu 1949 yılında Tel Aviv'de Zila ve Profesör Benzion Netanyahu çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Kudüs'te büyüdü ve eğitimini aldı. 1956 ve 1958 yılları arasında ve 1963-1967 yılları arasında ABD'de Philedelphia eyaletinde yaşadı. Netanyahu liseyi burada tamamladı ve bu nedenle, bu gün bile Philedelphia aksanıyla Amerikan İngilizce'si konuşur. 1967 yılında liseden mezun olunca, Netanyahu İsrail'e döndü ve İsrail Güvenlik Kuvvetlerine yazıldı. Savaş eğitimi aldı ve elit bir özel grup olan Sayeret Matkal kuvvetlerinde takım lideri oldu. Birçok operasyonda görev aldı. Askeri hizmetten sonra, Netanyahu ABD'ye döndü ve 1975 yılında mimarlık üzerine lisans programını bitirdi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde. 1977 yılında ise MIT Sloan İşletme Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bu dönemde adını Benjamin Ben Nitai olarak değiştirdi. Yıllar sonra bu ad değişikliğinin nedeninin, Amerikalıkların adını doğru telaffuz etmeleri olduğunu açıkladı. Rakipleri bunu Netanyahu'nun milli kimlik bilincinin ve sadakatin eksik olduğu üzerine birçok kez kullandılar. 1976 yılında, Netanyahu, Entebbe rehine kurtarma operasyonunsa erkek kardeşi Yonathan Netanyahu'yu kaybetti. Eğitimi esnasında, Boston Danışmanlık Grubu'nda çalıştı. Mezuniyet sonrası Netanyahu İsrail'e döndü ve bir mobilya şirketinde kısa bir süre pazarlamacı olarak çalıştı. 1978 ve 1980 yılları arasında Jonathan Netanyahu anti-terörizm Enstitüsü'nü kurdu [10]. 1984-1988 yılları arasında Netanyahu BM'e Elçilik görevinde bulundu. 2010 yılında, İngiliz New Statesman dergisi, Netanyahu'yu "50 en etkili politikacı listesinde" 11. sırada gösterdi .

Erken siyasi kariyeri, 1988-1996

1988 İsrail Yasama seçimlerinden önce Netenyahu İsrail'e geri döndü ve Likud Partisi'ne katıldı. Likud merkezinin iç seçimlerinde Netenyahu beşinci sırayı aldı. Sonra 12th Knesset'e Knesset üyesi olarak seçildi ve önce Dış İşleri Bakanı Moşe Arens ve sonra David Levy 'nin yardımcısı olarak seçildi. Netenyahu ve Levy işbirliği yapamadı ve ikisinin arasındaki rekabet sonraları daha da şiddetlendi. 1991 Madrid Konferansı süresince Netenyahu İsrail başbakanı İzak Şamir 'in başkanlığını yaptığı delegasyonun üyeleri arasındaydı. Madrid Konferansının ardından Netenyahu İsrail Başbakanlık Ofisine Yardımcı bakan olarak atandı. 1992 İsrail yasama seçimlerimde Likud Partisi'nin yenilgisinin ardından, Likud Partisi liderini seçmek için bir seçim düzenledi ve zafer Benny Begin'i mağlup eden Netenyahu'nundu. Shamir 1992'de Likud'un yenilgisinin hemen ardından istifa etti. İzak Rabin suikastının ertesinde, geçici olarak yerine geçen Şimon Peres düzeni bir an önce sağlamak adına erken seçim çağrısında bulundu[16]. Netenyahu 26 Mayıs 1996'da yapılan seçimlerde Likud'un adayıydı ve bu seçimler İsraillilerin ilk kez başbakanlarını direkt olarak seçtikleri seçimlerdi. Netenyahu kampanyasını yürütmesi için Amerikalı Arthur Finkelstein ile anlaştı. İsrail içinde Amerikan seçimlerini andıran bu kampanya çok fazla saldırıya ve eleştiriye uğrasa da etkili oldu. Netenyahu seçimleri kazandı ve İsrail'de doğmuş en genç başbakan oldu. İzak Rabin Kudüs'te İsrail Devleti kurulmadan önce Filistin'in İngiliz mandası yönetiminde doğmuştu. Netenyahu'nun ön seçimlerin favorisi Shimon Peres'e karşı kazanması birçok kişiyi şaşırttı. Peres'in düşüşündeki hızlandırıcı etki ise seçimlerden kısa bir süre önce Mart 1996 'da Filistinlilerin iki intihar bombacısıyla 32 kişiyi öldürmesi oldu. Peres bu saldırıya engel olamadı, Peres'den farklı olarak Netenyahu Arafat'a güvenmedi ve barışın sağlanması için terörle mücadele sürecinin sürdürülmesini savundu. Zaten kampanyasını da "Netenyahu-Güvenli bir barış yapmak için" olarak yürüttü. Netenyahu'nun başbakanlık seçimlerini kazanmasına rağmen, İşçi partisi Knesset seçimlerini kazandı.