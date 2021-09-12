Bursa Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı

AA / Sedat Gök - Haberler | Güncel
Bursa Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar, İnşaat ve Ticaret Limitet Şirketi (BİNTED) personelini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bağıtlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar, İnşaat ve Ticaret Limitet Şirketi (BİNTED) personelini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bağıtlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, BİNTED ile HAK-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 36 ay süreli toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldığı bildirildi.

BİNTED'e bağlı 5 bin 200 personeli kapsayan görüşmelerde, eşit işe eşit ücretin sağlanması için seyyanen artışlar ve ücret eşitleme uygulaması yapıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca altışar aylık dönemler halinde enflasyon ücret artışlarının yanı sıra son dönem enflasyon +1 ücret artışı uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Sözleşme ile en düşük ücretli gruba yıllık ortalama yüzde 21, üç yılın sonunda da yüzde 62 ücret artışı sağlanmış oldu. İkramiyelerde de önemli bir iyileştirme yapılmış oldu. İlk dönemde yıllık 10 günden 60 güne çıkarılan ikramiyeler, son dönemde ise 85 güne çıkarılmış olacak. Sosyal haklara yıpranma primi, sorumluluk primi gibi risk primleri ilave edilirken, direksiyon primi, silah tazminatı gibi halihazırda var olan primlerde yüksek oranlarda iyileştirme yapıldı. Sözleşme ile evli ve iki çocuk sahibi olan en düşük ücretli personelin maaşı mart-eylül dönemi için 4 bin 950 TL'ye çıkarken, bu rakam 15 Eylül'den sonra ise 5 bin 117 TL'ye çıkacak. Türkiye'deki en iyi sözleşmelerden biri olduğu belirtilirken, Bursa'da ise tüm belediyeler arasında en yüksek maaşlı sözleşme hayata geçirilirmiş oldu."

AA / Sedat Gök - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (3)
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Mehmet Erdem Yeşim Salkım Gülşen
Spor Kerem Aktürkoğlu Arda Turan Mergim Berisha
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Gazeteler Adil Karaismailoğlu Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 16:06:21. #1.11#