Binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü
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Binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan yaşlı kişi hayatını kaybetti.

04.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:03
Binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan yaşlı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Halef Hoca Caddesi'nde, duraktan hareket eden H.K'nin kullandığı 38 AB 068 plakalı halk otobüsüne binmeye çalışan Hüseyin Göker (75), aracın altında kaldı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Göker'in cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü
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