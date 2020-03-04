Binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü
Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan yaşlı kişi hayatını kaybetti.
Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan yaşlı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Talas ilçesi Halef Hoca Caddesi'nde, duraktan hareket eden H.K'nin kullandığı 38 AB 068 plakalı halk otobüsüne binmeye çalışan Hüseyin Göker (75), aracın altında kaldı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Göker'in cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA