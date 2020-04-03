Binlerce yıllık tohum mirası salgın hastalıklara karşı böyle korunuyor Binlerce yıllık tohum mirası salgın hastalıklara karşı böyle korunuyor Dünyada ilk olan Ulusal DNA Barkotlama Projesiyle genetik kaynaklar Türkiye adına kayıt altında Dünyadaki ilk 10 tohum gen bankasından biri Türkiye'de Salgınla birlikte gıdaya erişim dünyada temel bir konu haline...

Binlerce yıllık tohum mirası salgın hastalıklara karşı böyle korunuyor

Dünyada ilk olan Ulusal DNA Barkotlama Projesiyle genetik kaynaklar Türkiye adına kayıt altında

Dünyadaki ilk 10 tohum gen bankasından biri Türkiye'de

ANKARA - Salgınla birlikte gıdaya erişim dünyada temel bir konu haline gelirken, Türkiye'nin binlerce yıllık tohum mirasının muhafaza edildiği Tohum Gen Bankasında tohumlar özenle geleceğe taşınıyor.-18 derecede, üst düzey güvenlik önlemleri altında saklanan tohumlar, dünyada bir ilk olan ulusal DNA Barkotlama Projesiyle Türkiye adına kayıt altına da alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yerel çeşitler başta olmak üzere genetik kaynakların toplanması, muhafazası ve çeşitlendirmesine dönük birçok çalışma yürütüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet tarihinin en büyük yerli tohum seferberliğine start vermişti. Türkiye'nin binlerce yıllık ata tohumlarının muhafaza edildiği Tohum Gen Bankası'nda titiz bir çalışma yürütülüyor. Atadan yadigar tohumların bir araya getirildiği gen bankasında 23 bini yerel olmak üzere 60 bin tür ve yaklaşık 120 bin tohuma ev sahipliği yapılıyor.

"Tohumlar, vakumlanan paketlerde 10 yıl boyunca canlılığını koruyabiliyor"

Çimlenme testi yapılan tohumlara özel vakumlama yöntemi uygulanıyor. -18 derece soğukta muhafaza edilen tohumlar, vakumlanan paketlerde 10 yıl boyunca canlılığını koruyabiliyor. Türlerin sadece tohumları saklanmıyor merkezde aynı zamanda bitkilerin herbaryum, dna ve doku örnekleri de korunuyor. Herhangi bir salgın hastalığa karşı önlemlerin alındığı gen bankasında hijyen kuralları da en üst seviyede tutuluyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsü salgınının ardından gıdaya erişim temel konu haline gelmişti. Özel izinlerle girilen merkezde 24 saat boyunca tohumların ısı ve nem dengeleri kontrol ediliyor, aksaklıklar da devreye giren alarm sistemi uyarı veriyor. Böylelikle yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta tohum kaybının da önüne geçilmiş olunuyor. 250 bin tohum kapasitesine sahip Ankara'da bulunan gen bankasında sadece tohumlar korunmuyor; aynı zamanda onaylanmış araştırma projelerini için materyal de üretilerek araştırmalar da destekleniyor.

"Çok sayıda gönüllü insan tohum bağışlıyor"

Tohum Gen Bankasının işleyişine ilişkin bilgiler veren Türkiye Tohum Gen Bankası Bölüm Başkanı Dr. Kürşat Özbek," 2010 yılında açıldı merkezimiz. Türkiye'deki biyolojik çeşitliliğin tespit edilmesi, toplanması korunması, karekterizasyonu, muhafazası ve araştırma guruplarına dağıtılması işlemleri yapılıyor merkezimizde. Elimizde 60 bin civarında örneğimiz var. 23 bin tanesi yerel çeşit. Bakanlığımıza diğer araştırma projelerinden gelen enstitülerden toplanan tohumlar var . Bunun yanı sıra tohum gen bankasına çok sayıda gönüllü insan tohum bağışlıyor. Birileri geliyor 'Böyle bir tohum bulduk.Dedemizin dedesi tarafından üretiliyormuş' diyorlar. Tohumları alıp kendi tohum prosedürümüze ekliyoruz. Haymana'da bir enstitümüz var, orada üretiliyor. Üretildikten sonra Uluslararası standartlarda tohum gen bankasında muhafaza ediliyor. Burada sadece tohumlar raflarda muhafaza altında değil. Tarafımıza ait projeler yürütüldü" dedi.

"Yıllardır aynı coğrafyada yaşadığı için bu genler hastalıklara karşı dayanıklılık geni geliştiriyor"

Türkiye'nin dört bir yanından ata tohumu toplandığını kaydeden Özbek," Ata tohumlarının özelliği farklı türlerden oluşması, tek düze, tek tip yapı yok içerisinde. Birbirinden farklı örnekler var. Yıllardır aynı coğrafyada yaşadığı için bu genler hastalıklara karşı dayanıklılık geni geliştiriyor. Büyük salgın insanlar üzerinde etki gösteriyor. Ama zamanında bitki türlerini yok eden hastalıklar da oldu. Bunlar için en en önemli kısım bitki genetik kaynakları. Doğadaki genetik kaynağı muhafaza eder bunun ne olduğunu anlayabilirseniz buna yönelik çeşit geliştirirsiniz . Her an doğada bir salgın hastalık çıkabilir bu hayvanlar bitkiler için insanlar için de çıkabilir. Önemli olan o dayanıklılık genini içeren canlıyı bulduğunu zaman o hastalığa yönelik çözümler geliştirebilirsiniz. Örnek tek tip olursa gelen bir hastalıktan tüm ürünü kaybedebilirsiniz. Farklı özelliklere sahip çeşitliliğe sahipseniz kuraklık ve salgınlarda daha az etkilenirsiniz" diye konuştu.

" Genetik türler Dünyada tek olan bir proje ile Türkiye adına kayıt altına alınıyor"

Ulusal DNA Barkotlama Projesi kapsamında Barkot Türk adında veri tabanı kurularak yerel kaynakların moleküler düzeyde karakterize edilerek Türkiye adına kayıt altına alındığını kaydeden Özbek," Ülkemizde bu sistem kurulana kadar genetik kaynakların kayıt altına alındığı; moleküler tanımlama bilgileri ile beraber kayıt altına alındığı bir sistem yoktu. Biz bu proje ile ve bunun kapsamında kurduğumuz Barkot Türk veri tabanı ile Türkiye'deki tüm genetik kaynakların moleküler tanımlama bilgilerini alıyoruz ve bunları Barkot Türk adını verdiğimiz veri tabanı vasıtasıyla Türkiye adına kayıt altına alıyoruz Dünyada 200 milyona yakın genetik kaynak, müleküler düzeyde tanımlanmış ama bunların verileri, hep farklı farklı veri tabanlarında. İlk defa Türkiye, kendi genetik kaynakları kendi karakterize diyor bu verileri Türkiye adına kayıt altına alıyor" dBC -

Kaynak: İHA