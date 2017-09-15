Binlerce Yıllık Patikalarda 230 Km!

Fethiye Kayaköy'den başlayıp Antalya Çıralı'da sona erecek maraton dünyanın farklı noktalarından spor ve doğa severi bir araya getirecek.

Etkileyici tarihi dokusu ve büyüleyici doğal güzelliği ile "Likya Yolu" dünyanın en iyi rotalarından biri olarak diğer ultra maraton rotaları arasında öne çıkıyor. Toplam 509 km uzunluğundaki Tarihi Likya Yolu'nun yaklaşık 230 km'lik bölümünü kapsayan ve her gün bir etabı koşularak 6 günde tamamlanacak olan Likya Yolu Ultra Maratonu (LYUM), parkurunun içinde barındırdığı ayırt edici özellikler ile dünyadaki benzersiz ultra maraton destinasyonlarından biri olarak tanımlanıyor. Bu spora gönül vermiş koşucular için hepsi ayrı birer cazibe unsuru olan yüksek zorluk derecesi, büyüleyici tarihsel dokusu ve eşsiz doğal güzellikleri ile LYUM, katılımcılara unutamayacakları bir deneyimi vaat ediyor.

Yarış direktörlüğünü dünyada birçok ultra maratonu tamamlamış olan Prof. Dr. Taner Damcı'nın üstlendiği Likya Yolu Ultra Maratonu, 6 farklı kategorisi ile herkese bu maratonun bir parçası olma ve heyecanlı atmosferi yaşama imkanı sunuyor. Under Armour, Garmin, Antur Mice, Acıbadem Mobil sağlık hizmetleri, Arvento mobil takip sistemleri ve Argos'un desteği ile Ultra Maraton, Dicovery 6G, Takım Yarışları ve Likya Trail Series kategorileri 70K, 37,5K ve 16,5K olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşecek Likya Yolu Ultra Maratonu ile farklı mesafeler, koşullar ve zorluk derecelerinde, yeni başlayandan profesyonel sporculara kadar herkes için uygun bir kategori var.

Bu eşsiz maceraya dahil olmak için son birkaç gün. Detaylı bilgi ve yarış sırasında yapılacak canlı bağlantılarla takipte kalmak için www.likyayoluultramaratonu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Değişime Koşan Kadınlar - TOG Genç Kadın Fonu Likya Yolu Ultra Maratonu Kampanyası:

TOG Genç Kadın Fonu koşucuları 23 – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında Likya Yolu Ultra Maratonu'nda üniversiteli genç kadınların eğitim masrafları için koşuyor. Ayşe Tolga 'da TOG Genç Kadın Fonu'nu desteklemek için Likya Yolu Ultra Maratonu'nda 16,5K kategorisini koşacak.

Ultra Maraton (23 - 30 Eylül)

Sporcuların yarış boyunca tüm ihtiyaçlarını sırt çantalarında taşıdıkları, bireysel strateji planı yapmalarını gerektiren, fiziksel ve zihinsel kapasitelerini zorlayacakları, toplam 6 etapta yaklaşık 230 km'lik zorlu bir parkurda müthiş bir mücadele. Koşucular yarış boyunca kullanacağı yiyeceğini kendi getirecek ve yarış süresince sırt çantasında taşıyacaktır, Su ise kamp alanında ve parkur içinde belirli aralıklarla, yetecek miktarda organizasyon tarafından sağlanıyor.

Discovery 6G (23 - 30 Eylül)

Bir ultra maratonun gerçekten ne demek olduğunu, kendi sınırlarının nerede başladığını merak eden koşucular keşif etabında ultra maratoncularla yarışma imkanı buldular. Keşif etabında yarışacak koşucular her gün ortalama 15-20 km olmak üzere 6 gün boyunca 120 km koşuyorlar. Yiyecek-içecek ihtiyacı, organizasyon tarafından karşılanacak olan koşuculara, eşya ve diğer malzemelerinin taşınması konusunda da destek veriliyor.

Takım Yarışları (29 - 30 Eylül)

Şirketlere özel bu kategoride takım ruhunu zor şartlarda test etmek için bulunmaz bir fırsat sunuluyor. Min 2 max 3'er kişilik takımlardan oluşacak ekipler 16,5KM Musa Dağı kategorisinde yarışacaklar.

Likya Trail Series (29 - 30 Eylül)

Bu kategoride katılımcılar 3 farklı özel parkurdan birini seçerek yarışabilecekler. Kendi içinde 16.5K, 37.5K, 70K olarak 3'e ayrılan kategori de katılımcılar, Gelidonya Feneri ve Musa Dağı'ndan geçerek Çıralı'da sona erecek eşsiz bir rotada yarışacaklar.