Binlerce yıllık gelenek, AB projesi ile korunacak

Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilecek olan Sınır-Ötesi Masallar Projesi'nin çalışmalarına başladı.

Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilecek olan Sınır-Ötesi Masallar Projesi'nin çalışmalarına başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı" kapsamında yürütülecek olan çalışmalar, Almanya-Hessen Belediyesinden Brüder-Grimm Haus Müzesi'nin proje ortaklığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ile yapılacak.

Somut olmayan kültürel mirasın korunmasına destek olarak alanda uygulamaları kalıcı bir model ile yaygınlaştırmanın amaçlandığı proje kapsamında, Gaziantep masalları taranarak derlenip kayıt altına alınacak.

Proje ile potansiyel masal anlatıcılarının teşvik edilmesi, atölye ve tanıtım çalışmaları yoluyla somut olmayan kültürel mirasa yönelik farkındalığın arttırılması ve sürdürülebilir şekilde uygulanmasına katkıda bulunulması isteniyor. Aynı zamanda AB ile deneyim paylaşımına dayalı bir iletişim alanı oluşturarak çalışmaların uluslararası platformlarda da desteklenmesi ön görülüyor.

Binlerce yıllık geçmişe sahip bu topraklarda dilden dile dolaşan masalları kayıt altına almanın ve korumanın kendilerini heyecanlandırdığını belirten GAGEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep Valisi Davut Gül, aynı zamanda kaybolmaya yüz tutan bu geleneği yaşatmanın ve yaygınlaştırmanın Gaziantep için güzel bir kazanım olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz