Binlerce yabancı alıcı 2 milyar dolarlık iş hacmi yaratacak

21.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:53

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ İLK FUAR OLAN CNR İMOB KAPILARINI AÇTI

Yapay zeka destekli Data Yönetim Sistemi'nin ilk kez uygulandığı fuarda, B2B görüşmeleriyle 2 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi hedefleniyor. 1.000'nin üzerinde uluslararası sektör profesyonelinin yer aldığı alım heyeti programının yanı sıra fuarı 150 binin üzerinde yerli ve yabancı sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) işbirliği ve KOSGEB desteği ile düzenlenen CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç'in ev sahipliğinde bu yıl 16'ncı kez sektör profesyonellerini buluşturan fuarın resmi açılış törenine T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç katıldı. 40 ülkeden 750'nin üzerinde firmanın binlerce ürününü sergilediği fuar, 6 günde 50 bini yabancı olmak üzere 150 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. 160 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarın, yaratacağı 2 milyar doları aşkın iş hacmiyle 2020 yılına damga vurması hedefleniyor.

Salonlara sığmayan, çadırlara taşan fuar

Açılış töreninde konuşan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, geçen yıl ki CNR İMOB fuarına atıfta bulunarak, "2019'da CNR İMOB'da bütün salonlar doluydu, bu yıl ise salonlara sığılmamış, dışarıya kadar taşmış. Salonlara sığmayan, çadırlara kadar taşınan, 100 binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan bir fuardayız. Ne mutlu bu operasyonu gerçekleştirenlere" dedi. Mobilya sektörü ihracatının gelişim sürecini de değerlendiren Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, "17 yıl önce ihracat 345 milyon dolar iken geçen yıl 3.5 milyar dolara ulaşılmış durumda. Bu yılki hedef 4.5 milyar dolar. Devletimizin de desteğiyle bu rakamı 2023'te 10 milyar dolar seviyesine çıkarabiliriz." dedi. Fuarda klasik ve modern mobilyaların aynı anda görülebildiğini de dikkat çeken Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, "Türkiye bir ayağı Avrupa, bir ayağı Asya, bir ayağı Afrika ve Doğu'da olan ülkedir. Merkezde olmak aslında ülke hedeflerine rahatlıkla ulaşılmasını da sağlıyor. Bu sayede hem sektörler hem de ülke ekonomimiz büyüyor" dedi. Mobilya sektöründe ihracatçı sayısının 9.500 civarında olduğunu kaydeden Bakan Dr. Nureddin Nebati, bu sayının her gecen gün artmasını memnuniyet verdiğini bildirdi.

Sektörün coşkusu ihracata yansıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ise, törende yaptığı konuşmada, sektörün coşkusunun ihracata da yansıdığını söyledi. 2023 yılında 10 milyar dolarlık mobilya sektörü ihracat hedefinin ulaşılabilir olduğunu bildiren İsmail Gülle, sektörde bunun için karar, irade ve altyapı bulunduğunu açıkladı. CNR İMOB'un içi içine sığmayan bir fuar haline geldiğini söyleyen İsmail Gülle, "İçeriye yetmemiş, dışarıya taşmış. Bu aslında firmalarımızın ihracat aşkını ve ihracata olan talepteki büyüklüğü gösteriyor" dedi. 2020 yılına geline kadar Türkiye'de büyük işler yapıldığını vurgulayan İsmail Gülle, "2000'lerden bu yana 30 milyar dolar olan ihracatımızı 180.5 milyar dolara çıkardık. 2020 yılında 190 milyar dolarlık hedefimiz var. 2023'te ise bu rakamı 226 milyar dolar sevilesine çıkarmış olacağız. Türkiye bunu istiyor ve hak ediyor" dedi. Mobilya sektörünün 2018 yılına göre geçen yıl ihracatını yüzde 10.2 oranında arttırmayı başardığını söyleyen İsmail Gülle, "KDV indirimi güçlü bir irade ve kararın neticesidir. Bu kararın altını dolduracak olan ise kayıt dışı ile mücadeledir. Üretimde çarpıklık oluşturan kayıt dışılık ile mücadele önemli bir unsundur" dedi.

CNR İMOB 5 yılda çok büyüdü

Törende konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak ise, 5 yıllık ortalamaya bakıldığında CNR İMOB fuarının önemli bir büyüklüğe ulaştığını ifade etti. Bunun net bir şekilde görüldüğüne dikkat çeken Nail Olpak, "Tüm sektörlere olduğu gibi mobilya sektörüne de önemli destekler sağlanıyor. Biz de mobilya sektörünün yanındayız. Hedeflenen rakamlara rahatlıkla ulaşılacağını düşünüyoruz" dedi. DEİK'in iş dünyanın yanında olan bir kurum olduğunu vurgulayan Nail Olpak, "35 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Mottomuz ise 'ticari diplomasi'. Dünyanın 146 noktasındayız. Bunun değerini hepimiz biliyoruz" dedi.

Mobilya ihracatı ülke ihracatına da önemli katkı sağlıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ise konuşmasında, KDV indiriminin sektöre olumlu etkilediğini belirterek, "Bu gelişme sektöre ilişkin beklentilerin de karşılanmasını sağlayacak. İhracatta 4.5 milyar dolarlık bir hedef var. 2023 yılında 10 milyar dolarlık ihracat hayal değil" dedi. Bu sektöre sadece mobilya olarak bakmanın yanlış olacağını da vurgulayan Şekib Avdagiç, "Birçok sektöre dokunuyor. Bu sayede her sektörü etkiliyor" dedi. Fuar alanlarının yetersizliği konusuna da değinen Şekib Avdagiç, "Metrekare anlamında çalışmalar yapılmalı. Daha büyük metrekarelere sahip fuar alanlarına kavuşmamız gerekiyor" dedi.

KDV indirimi sektörün kurumsal alt yapısını güçlendirecek

Törende konuşan Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç ise, yılbaşında hükümetin almış olduğu KDV indirimi kararının sektörü çok mutlu ettiğini belirtti. Mobilya sektörünün bu konuyu önemsediğini vurgulayan Ahmet Güleç, "Bu kadar dinamik ve güçlü altyapısı olan bir sektörün haksız rekabet ve kayıt dışılık gibi sorunları var. KDV indirimi ile kurumsal alt yapımızı da güçlendirip, kayıt dışılığı ortadan kaldıracağız. Haksız rekabeti engelleyeceğiz. Bu sayede hem maliyemiz, hem üreticimiz hem de tüketicimiz kazanacak" dedi. Mobilya sektöründe Çin'i çıkardığımızda ticaretin yüzde 50'sinin gelişmiş ülkeler tarafından yapıldığını bildiren Ahmet Güleç, "ABD, Kanada, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa mobilya üreten ülkeler. Bu ülkeler sektörümüzü neden bu kadar önemsiyor derseniz, biz bütün imalat sektörlerinin anasıdır. İstisnasız hepsinin müşterisiyiz. Metalin, tekstilin, makinenin, mermerin, kimyanın ve camın müşterisiyiz" dedi. 2000 yılında 160 milyon dolar olan ihracatın geç en yıl 3.5 milyar dolara çıktığını söyleyen Ahmet Güleç, "İhracatımızı 20 yılda 22 kat büyütmüş olduk. Bu yılki hedefimiz ise 4.5 milyar dolarlık ihracata ulaşmak. Kısa zamanda dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısı ülke olacağız" dedi. Ayrıca başta CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem olmak üzere tüm CNR çalışanlarına büyük emeklerinden dolayı teşekkür etti.

4.5 milyar dolarlık hedefin % 50'si İMOB'dan karşılanacak

CNR Holding CEO'su Ali Bulut ise, konuşmasında CNR İMOB Fuarı'nın Türk mobilya sektörünün son 20 yılda ihracatta 200 milyon dolardan 3.5 milyar dolara ulaşan başarısından söz etti. Sektörün 2023 yılında 5 milyar dolarlık bir ihracat hedefi olduğuna dikkat çeken Ali Bulut, bu hedefin yüzde 50'sinin fuarda kurulan iş bağlantıları ile gerçekleştireceğini açıkladı. Fuarda dünyanın her tarafından 150 bin civarında alıcının beklendiğini de sözlerine ekleyen Ali Bulut, bunların yüzde 42'sini on-line kayıt yaptırarak gelen alıcılar oluşturduğunu bildirdi. Bu oranın her yıl düzenli olarak artmasının fuara tekrar gelen alıcı kitlesinin büyümesi anlamı taşıdığını ifade eden Ali Bulut, "Her yıl olduğu gibi özel davetli programımız kapsamında getirdiğimiz alım heyeti programımıza katılan 1000'in üzerinde uluslararası sektör profesyoneli ile katılımcılarımız arasında B2B eşleştirme programı yer alıyor. 2018 yılından beri üzerinde çalıştığımız ve büyük yatırım yaptığımız CNR BIA İş Zekası Birimi'ni bu fuarımızda hayat geçirdik. BIA, CNR'ın sahip olduğu milyonlarca kişilik veri bankasını (Big Data) yapay zeka ile analiz ederek katılımcı ve alıcıları eşleştirmemizi sağlıyor. Sektörümüzde bir ilk olan bu proje ile fuarlarımızın yarattığı ticaret hacmini yüzde 100'lerin üzerinde artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Yapay zekâ devrede!

2017'de Business Intelligence Agency - BIA (Global Pazar İstihbarat Sistemi) big data yönetim sistemini kuran CNR Holding, bu yıl itibariyle big data yönetim sistemini bir üst seviyeye taşıyor. Yapay zeka destekli Data Yönetim Sistemi, 2 yıllık titiz bir çalışmanın ürünü. 30 milyon katılımcı ve ziyaretçiden oluşan veri bankasının analiz edilerek kullanıldığı Data Yönetim Sistemi'nin ilk uygulaması dünyanın en büyük mobilya fuarı CNR İMOB 'da hayata geçirildi. CNR Holding 2020 yılının ikinci yarısı itibariyle dünyanın önde gelen firmalarının kullandığı bu modeli bütün fuarlarına uygulayacak. Hem katılımcı ve ziyaretçiler için fuarların verimini arttırmayı hem de sürdürülebilir bir iletişim sağlamayı amaçlayan CNR Holding, inovasyonu kullanarak değişen dünyada global ekonominin glokal rekabet ortamını yaratmasına imkan sağlamayı hedefliyor. 2 milyar doların üzerinde iş hacmi hedefleniyor Salt mobilya fuarı olarak ele alındığında, gerek metrekare, gerek katılımcı ve gerekse de ziyaretçi açısından dünyanın en büyük ev mobilyaları fuarı niteliği taşıyan CNR İMOB, B2B Eşleştirme Programı ile profesyonel alıcı ve satıcıyı tek çatı altında bir araya getirecek. 160 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuarın, sağlanacak 2 milyar doları aşkın iş hacmiyle 2020 yılına damga vurması hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler