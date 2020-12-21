Binlerce Venezuelalı Ülkeyi Yürüyerek Terk Ediyor

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın yaşadığı ekonomik, sosyal ve siyasal krizin boyutları pandemiyle birlikte daha da artıyor.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın yaşadığı ekonomik, sosyal ve siyasal krizin boyutları pandemiyle birlikte daha da artıyor. Beslenme, barınma, sağlık ve ulaşım gibi en temel gereksinimlerini bile karşılayamaz hale gelen binlerce Venezuelalı, çareyi, ülkeyi yürüyerek terk etmekte buluyor

Kaynak: DailyMotion.com