Binlerce Venezuelalı Ülkeyi Yürüyerek Terk Ediyor
21.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:48
Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın yaşadığı ekonomik, sosyal ve siyasal krizin boyutları pandemiyle birlikte daha da artıyor.
Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın yaşadığı ekonomik, sosyal ve siyasal krizin boyutları pandemiyle birlikte daha da artıyor. Beslenme, barınma, sağlık ve ulaşım gibi en temel gereksinimlerini bile karşılayamaz hale gelen binlerce Venezuelalı, çareyi, ülkeyi yürüyerek terk etmekte buluyor
Kaynak: DailyMotion.com