Binlerce vatandaşla yaya nöbeti

09.10.2019 12:24

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde geçen hafta gerçekleştirilen "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla yapılan faaliyet, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. 2 Ekim günü 13.00-15.00 saatleri arasında yapılan faaliyet, 46 noktada, 254 jandarma personeli ve bin 137 vatandaşın iştirakiyle tamamlandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA