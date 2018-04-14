Binlerce Vatandaşa Süt İkram Edildi…

Peygamber Efendimizin (sav) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yükseltildiği ve oradan göklere çıkarıldığı Miraç Kandili gecesi vesilesiyle Ulu Cami'ye akın eden vatandaşlar, caminin avlusu ve çevredeki yeşillikler dahil birçok alanı hıncahınç doldurdu.

2 TON SÜT İKRAM EDİLDİ

Kandil gecesine özel yapılan programın ve edilen duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara, Onur Market Bursa Bölge çalışanlarının ikramı olan yaklaşık 2 ton süt dağıtıldı.

Etkinlikle alakalı bilgi veren Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök, "Bursa Bölgede mağaza, depo, tesisler ve merkez ofis çalışanları olmak üzere tüm arkadaşlarım, böyle önemli bir geleneği yaşatmak için önce fikir sonra gönül verdi. Arkadaşlarım aralarında topladıkları 1-2 liralık katılımlar ile 2 tona yakın sütü satın alıp, Ulu Cami cemaati ve vatandaşlarımıza elleriyle ikram ettiler.

Biliyorsunuz ki Miraç'ta Hz. Muhammed Efendimiz (sav), kendisine sunulan içeceklerden sütü tercih etmiştir. Onur Market çalışanları olarak bizler de Bursa'da yüzyıllardır süregelen bir geleneğin parçası olmak ve Peygamber Efendimizi (sav) bu vesileyle anmak istedik.

Küçük katılımlarla dahi olsa el ele gönül gönüle vermenin büyük sonuçlar doğuracağını bir kez daha gösteren tüm ekip arkadaşlarıma; ikram esnasında yanımızda olan Özen Perakende Grup Başkanı Sayın Cemal Özen'e teşekkür ediyor, Miraç Kandilimizin ümmete ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. dedi.