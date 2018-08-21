Binlerce Vatandaş Eyüp Sultan'da Buluştu
Kurban Bayramı namazında binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.
Kurban Bayramı namazında binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Kurban Bayramı namazında binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii'ni doldurdu. Bayram namazına katılım yoğun olurken caminin içinin dolmasıyla vatandaşlar avluda hasırlar üzerinde bayram namazını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak iyi dileklerde bulundu.
(İsmail Bulut/İHA)