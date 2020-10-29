Binlerce vatandaş Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'de yaşadı

Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından halka açılan Anıtkabir'i binlerce kişi ziyaret etti.

Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından halka açılan Anıtkabir'i binlerce kişi ziyaret etti.

Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı.

Her yaştan binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ve çiçeklerle Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesinin önünde dua okuyan vatandaşlar, getirdikleri karanfil ve gülleri bıraktı.

Nöbet değişimi sırasında askerlerin yaptığı seremoni vatandaşlardan büyük ilgi gördü ve alkış aldı.

Bazı ziyaretçiler, Anıtkabir'de saygı nöbeti tutan askerlerin fotoğrafını çekti.

Anıtkabir'i ziyaretler sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul