Binlerce vatandaş 250 metrelik Türk Bayrağı'nın altında yürüdü
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Binlerce vatandaş 250 metrelik Türk Bayrağı'nın altında yürüdü

Binlerce vatandaş 250 metrelik Türk Bayrağı'nın altında yürüdü
Demirören Haber Ajansı / İlknur Sargut - Haberler | Güncel

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla Beyoğlu'nda anma etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla Beyoğlu'nda anma etkinliği düzenlendi. 250 metrelik Türk bayrağı ile gerçekleştirilen yürüyüş, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda başladı. Yürüyüşe yaklaşık bin kişi katıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü' Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda başladı. 7'den 70'e yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş, 250 metrelik Türk bayrağı ile gerçekleştirildi. Etkinlikte, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız vatandaşlarla birlikte en ön safta yer aldı. Bazı vatandaşlar ise kalabalığı evlerinin balkonlarından Türk Bayrakları ile selamladı.

"BİZİ BÖLEMEYECEKSİNİZ, BAYRAĞIMIZI İNDİREMEYECEKSİNİZ"

Etkinlik öncesi vatandaşı selamlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, burada kısa bir konuşma yaptı. Vatandaşın bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Haydar Ali Yıldız, "Milletimizin zafer yıl dönümü kutlu olsun. Bugün bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün bir kez daha bütün dünyaya inançla haykırıyoruz; bizi bölemeyeceksiniz, vatanımızı işgal edemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Binlerce yıllık tarihimizin hikayesini anlatan şerefli ay yıldızlı bayrağımızla bütün Beyoğlu olarak gençleri, çocukları, kadın ve yaşlılarıyla hep birlikte bayrağımızı dolaştıracağız. Zaferimiz kutlu olsun, kutlu yürüyüşümüz devam ediyor. Beyoğlu'ndan saygıdeğer cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Beyoğlu dimdik ayakta, bayrağına sahip çıkıyor. Türkiye dimdik ayakta vatanına sahip çıkıyor" dedi.

Başkan Yıldız, kalabalığa; "Hep birlikte bayrağınıza sahip çıkmaya var mısınız? Devletinize sahip çıkmaya var mısınız? Ezanımıza sahip çıkmaya var mısınız?" diye seslenerek yürüyüşe başladı.

Coşkulu kalabalık yürüyüşü, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde tamamladı.


Binlerce vatandaş 250 metrelik Türk Bayrağı'nın altında yürüdü
Binlerce vatandaş 250 metrelik Türk Bayrağı'nın altında yürüdü
Binlerce vatandaş 250 metrelik Türk Bayrağı'nın altında yürüdü
Binlerce vatandaş 250 metrelik Türk Bayrağı'nın altında yürüdü
Binlerce vatandaş 250 metrelik Türk Bayrağı'nın altında yürüdü
Binlerce vatandaş 250 metrelik Türk Bayrağı'nın altında yürüdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlknur Sargut

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