Binlerce uyuşturucu hapı yol kenarına atıp 10 km kaçtılar - Haberler
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Binlerce uyuşturucu hapı yol kenarına atıp 10 km kaçtılar

Binlerce uyuşturucu hapı yol kenarına atıp 10 km kaçtılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de polisten 10 kilometre kaçtıktan sonra yol kenarına uyuşturucu hap atan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de polisten 10 kilometre kaçtıktan sonra yol kenarına uyuşturucu hap atan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Toplamda 3 bin 290 adet hap ele geçirilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde sevk edileceğine yönelik aldıkları bilgi doğrultusunda harekete geçti. Belirlenen aracı takip eden ekipler, dur ihtarı çekerek aracı durdurmaya çalıştı. Polisin ikazlarına uymayan şüpheliler 10 kilometre boyunca nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin kaçış esnasından malzeme attıkların gören ekipler, yol kenarında durarak dağılmış halde uyuşturucu hap ele geçirdi. Yapılan arama sonucu araçta ve yol kenarında toplam 3 bin 290 adet hap bulundu. Yapılan operasyonda yakalanan 2 şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ

Binlerce uyuşturucu hapı yol kenarına atıp 10 km kaçtılar

Binlerce uyuşturucu hapı yol kenarına atıp 10 km kaçtılar

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