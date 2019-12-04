Binlerce Ugandalı başkentte yolsuzluğa karşı yürüdü

04.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:32

Uganda'nın başkenti Kampala'da, binlerce kişinin katılımıyla yolsuzluk karşıtı yürüyüş düzenlendi.

Uganda'nın NTV televizyonunun aktardığı habere göre, çok sayıda sivil toplum örgütünün destek verdiği yürüyüşe Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni de katıldı.

Katılımcıların beyaz giyindiği yürüyüş öncesinde başkentte çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.

"Çalmadım ama zenginim"

Devlet Başkanı Museveni, yürüyüş sırasında halka seslendi.

Yolsuzluğa karışan kişileri "asalak" olarak nitelendiren Museveni, "Bu ahlaksız kişiler, yaptıklarını insanlar gibi Tanrı'nın da görmediğini düşünüyor. Halbuki Tanrı her şeyi görür. Şimdiye kadar asla kimseden bir şey çalmadım ama zenginim." ifadelerini kullandı.

Museveni'nin yürüyüşe katılması, hükümeti yolsuzlukla suçlayan çok sayıda Ugandalının sosyal medyadan tepki göstermesine yol açtı.

Kaynak: AA