Binlerce Uçurtma Gökyüzünü Şenlendirdi

Taşların oya gibi işlendiği Mardin'de valilik, büyükşehir belediye başkanlığı ve müze müdürlüğü tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivalinin ikinci gününde gökyüzü uçurtmalarla şenlendi. Birbirinden renkli uçurtma figürlerinin havalandığı gökyüzü rengarenk oldu.

Mardin kortej yürüyüşü ve dilek fenerlerinin havalanması ile başlayan festivalin ikinci gününde binlerce uçurtma gökyüzüne havalandı. Havanın kapalı olmasına rağmen rüzgarın ve festivalin keyfini çıkaran binlerce Mardinli rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne havalandırdı. Yurt içi ve yurt dışından profesyonel uçurtmacıların da katıldığı festivalde Mardin'in simgesi şahmeran, Mardin sokaklarının emekçisi eşek uçurtması büyük beğeni alırken yabancı turistlerin balık gürleri dev balina ve ahtopot uçurtmaları da katılımcılardan büyük beğeni aldı.

"Mardin gelişiyor"

Festivale katılan AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Mardin'in festivalden festivale koştuğunu kaydederek; "Mardin her hafta ayrı bir festivale ev sahipliği yapıyor. Geçen hafta gökyüzü güvercinler ile doldu bu hafta uçurtmalar ile dolu. Ankara'dan Mardin'e gelirken uçağın içindeki misafirlerimizde uçurtmalar vardı. Bu çok güzel bir şey. Böyle bir organizasyonun Mardin'de gerçekleştirilmesi Ankara, İstanbul'dan misafirlerin gelmesi bizleri mutlu ediyor. Mardin gelişiyor. Kültürlerin, dillerin, dinlerin beşiği ev sahipliği yapıyor ve yatırımlarda artacağı için daha çok turistte ev sahipliği yapacağız" dedi.

"Hedefimiz dünyanın en büyük festivalini gerçekleştirmek"

Mardin'i uluslararası birçok platformda temsil eden ve 3 boyutlu uçurtmaları ile sık sık haberlere konu olan Uçurtmacı Zahit Mungan; "Rüzgarımız çok güzel. Bir çok yurt dışından ileri derece uçurtmacı geldi. Benimde eşek ve şahmeran uçurtmamı havalandırdım. Mardin'de turizm açısından önem kazanmış bir uçurtma festivali umarım ilerleyen zamanlar da daha büyük ve güzel uçurtma festivalleri düzenleriz. hedefimiz dünyanın en büyük uçurtma festivalini Mardin'de gerçekleştirmek" diye konuştu.

Festivale katılan Mesut Doğan festivalin çok güzel geçtiğini belirterek dünyanın en güzel ve tarihi kentinde, Mezopotamya içinde uçurtmaların özgürlüğe ve bulutlara katılmasının çok güzel olduğunu söyledi.

Ankara'dan festivale katılan Kemal Saka festivali oldukça başarılı bulduğunu belirterek; "Diğer organizasyonlara katıldığımız için kıyaslayabiliyoruz. Organizasyon etraftaki tüm çabaların bileşkesi neticesinde belki de Türkiye'nin en başarılı organizasyonlardan biri diyebiliriz" dedi.

Şerif Çiçek festivalin çok güzel olduğunu ifade ederek festivalin her sene yapılmasını talep etti. Binlerce uçurtma sevdalısının bir araya geldiği alanda kimileri eşleri ile birlikte uçurtmalarını havalandırmak için çalışırken, çocuklar gökyüzünü şenlendirmenin sevincini yaşadı. Profesyonel uçurtmacıların hazırlamış olduğu balina, şahmeran, eşek, at, balık, cadı ve kaplan figürleri uçurtma severlere görsel bir şölen sundu. - MARDİN