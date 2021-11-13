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Binlerce Türk seçimler için Bulgaristan'a akın ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Bulgaristan'da yarın yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak üzere binlerce Bulgaristan göçmeni Türk, Türkiye'den Bulgaristan'a akın akın gelmeye devam ediyor.

- Bulgaristan'da yarın yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak üzere binlerce Bulgaristan göçmeni Türk, Türkiye'den Bulgaristan'a akın akın gelmeye devam ediyor.

Bulgaristan'da parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kalmışken, seçimlere katılmak için binlerce Bulgaristan göçmeni Türk, Türkiye'den Bulgaristan'a akın etmeye devam ediyor. Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin (HÖH) ilk defa kendi adayıyla cumhurbaşkanlığı yarışına katılması Türkiye'de yaşayan ve çifte vatandaşlığı olan Bulgaristanlı Türkleri seçim seferberliğine yöneltti. HÖH Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı'yı desteklemek için geldiklerini belirten vatandaşlar, Türk partisinin ilk defa kendi adayıyla seçime katılıyor olmasının önemli olduğunu vurguluyor.

Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerleşim yerlerine otobüslerle ve kendi özel araçlarıyla gelen Bulgaristanlı Türkler, Türk adaylara oy vereceklerini ifade etti.

(Nahit Doğu/İHA)

Binlerce Türk seçimler için Bulgaristan'a akın ediyor

Binlerce Türk seçimler için Bulgaristan'a akın ediyor

Binlerce Türk seçimler için Bulgaristan'a akın ediyor

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