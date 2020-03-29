Binlerce turist koronavirüs önlemleri nedeniyle Asya'da mahsur kaldı, tatilleri kabusa döndü
Birçok ülkenin koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatması ve havayolu şirketlerinin uçuşlarını iptal etmesi, Asya'ya giden turistlerin tatillerini kabusa döndürdü
29.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:14
Birçok ülkenin koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatması ve havayolu şirketlerinin uçuşlarını iptal etmesi, Asya'ya giden Avrupalı turistlerin tatillerini kabusa döndürdü.
Avrupa'daki soğuklardan kaçıp Tayland'ın plajlarından Everest Dağı'nın eteklerine kadar sıcak iklimde rüya gibi tatil geçirme hayaliyle bölgeye giden binlerce turist, geri dönmek için alternatif yollar arıyor. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com