Binlerce turist koronavirüs önlemleri nedeniyle Asya'da mahsur kaldı, tatilleri kabusa döndü Birçok ülkenin koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatması ve havayolu şirketlerinin uçuşlarını iptal etmesi, Asya'ya giden turistlerin tatillerini kabusa döndürdü

Birçok ülkenin koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatması ve havayolu şirketlerinin uçuşlarını iptal etmesi, Asya'ya giden Avrupalı turistlerin tatillerini kabusa döndürdü.

Avrupa'daki soğuklardan kaçıp Tayland'ın plajlarından Everest Dağı'nın eteklerine kadar sıcak iklimde rüya gibi tatil geçirme hayaliyle bölgeye giden binlerce turist, geri dönmek için alternatif yollar arıyor. Euronews.com'da Görüntüle