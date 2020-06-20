Binlerce Trump destekçisi Tulsa'da
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Binlerce Trump destekçisi Tulsa'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk seçim mitingini yapacağı Tulsa'da binlerce Trump destekçisi bir araya geldi.

Binlerce Trump destekçisi Tulsa'da
20.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:20

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk seçim mitingini yapacağı Tulsa'da binlerce Trump destekçisi bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını nedeni ile ara verdiği mitinglerine bugün Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde bulunan 19 bin kişilik kapalı spor salonunda yeniden başlıyor. Binlerce Trump destekçisi spor salonunun dışında bir araya geldi. Destekçilerin çoğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadıkları görüldü. Trump'ın seçim kampanyasında görevli 6 kişide ise mitinge saatler kala korona virüs tespit edildi. Katılımcıların salona girişte ateşlerinin ölçülmesi için güvenlik noktası kurulurken, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany, bugün yaptığı açıklamada mitingde maske takmanın zorunlu olmayacağını ifade etmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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