Binlerce Suriyeli ülkesine akın etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Binlerce Suriyeli ülkesine akın etti

29.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:12
Binlerce Suriyeli ülkesine akın etti

2020 yılının sona ermesine sayılı günler kala Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale gelen Telabyad ve Resulayn'a dönmeye devam ediyor.

2020 yılının sona ermesine sayılı günler kala Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale gelen Telabyad ve Resulayn'a dönmeye devam ediyor. Kasım ayına kadar 419 bin 40 Suriyeli ülkesine dönüş yaptı.

Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Telabyad kentlerine dönüşler devam ediyor. Binlerce Suriyeli, 2020 yılının sona ermesine sayılı günler kala ülkelerine dönüş yapıyor. Pandemi nedeniyle geçişlerin kontrollü bir şekilde gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yer alan gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerini tamamladıktan sonra ülkelerine döndü. İçişleri Bakanlığı tarafından bu ay içerisinde yapılan açıklamada Kasım ayı da dahil olmak üzere ülkesine dönen Suriyeli sayısının 419 bin 40 olduğu belirtildi. - ŞANLIURFA

Binlerce Suriyeli ülkesine akın etti
Binlerce Suriyeli ülkesine akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Mehmet Nuri Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Binlerce Suriyeli ülkesine akın etti | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 12:20:42. #1.15#
title