Binlerce sığırcık merkeze akın etti
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Binlerce sığırcık merkeze akın etti

21.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:39
Binlerce sığırcık merkeze akın etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki evlerin çatılarında sürü halinde bulunan sığırcıklar ilginç görüntüler oluşturdu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki evlerin çatılarında sürü halinde bulunan sığırcıklar ilginç görüntüler oluşturdu.

İlçede havaların ısınmasıyla birlikte değişik kuş türleri göç yoluyla gelmeye başladı. Baharla birlikte sığırcıklar, ilçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan evlerin çatılarına ve duvarlarına konmaya başladı. Akşam saatlerinde çatılara sürü halinde konan sığırcıklar, çıkarttıkları seslerle ilginç görüntüler oluşturdu.

En işlek cadde üzerinde çatılara konan sığırcıklar, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar ilk kez bu kadar sığırcık kuşunu bir arada gördüğünü belirterek cep telefonuyla kayıt altına aldı. - HAKKARİ

Binlerce sığırcık merkeze akın etti
Binlerce sığırcık merkeze akın etti
Binlerce sığırcık merkeze akın etti
Binlerce sığırcık merkeze akın etti
Binlerce sığırcık merkeze akın etti
Binlerce sığırcık merkeze akın etti
Binlerce sığırcık merkeze akın etti
Binlerce sığırcık merkeze akın etti
Binlerce sığırcık merkeze akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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