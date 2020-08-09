Binlerce peştamalin olduğu atölye alevlere teslim oldu
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Binlerce peştamalin olduğu atölye alevlere teslim oldu

Denizli'de şimşek düştüğü iddia edilen tekstil atölyesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Binlerce peştamalin olduğu atölye alevlere teslim oldu
09.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:25

Denizli'de şimşek düştüğü iddia edilen tekstil atölyesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Binlerce peştamal yangında kül olurken atölye ise yıkıldı.

Yangın, Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından şimşeklerin düştüğü tekstil atölyesinde alevler yükselmeye başladı. Nail Işın'a ait olan tekstil atölyesinde duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan ise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin seferberlik ilan ettiği tekstil atölyesindeki alevleri güçlükle kontrol altına alırken çevredeki vatandaşların yardım etme çabaları ise dikkatlerden kaçmadı. Duvarlar sebebiyle soğutma çalışmaları etkili olmayınca belediyeye ait iş makineleri ile atölyenin duvarları ve çatısı yıkılarak soğutma çalışmalarına devam edildi.

Binlerce peştamal kül oldu

Peştamal üretimi yapan tekstil atölyesinin Pazar günü olması sebebiyle kapalı olması olası bir facianın önüne geçti. Atölyede bulunan binlerce peştamal ise kül oldu. Duvarları ve çatısı yıkılan atölye kullanılamaz hale gelirken büyük maddi hasar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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