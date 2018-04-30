Binlerce Otobüs Şoförü Kontak Kapattı

HOLLANDA İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (FNV) çağrısıyla binlerce otobüs şoförü, ülke genelinde iki günlük grev ilan etti.

Grev nedeniyle ülkenin büyük bölümünde otobüsler çalışmadı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

FNV tarafından yapılan açıklamada, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gereken somut adımların süresinin dolduğu ifade edilerek, grevin sorumluluğunun işverenlerde olduğu kaydedildi.

FNV, geçen yıl ekim ayından beri işverenlerle iş koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

Amsterdam, Rotterdam ve Lahey'deki şehir içi otobüs şoförleri ise farklı sözleşmelere tabi olmaları nedeniyle greve katılmadı.