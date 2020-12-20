Binlerce öğretmene "temassız oyun" eğitimi verildi

Milli Eğitim Bakanlığınca okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen koşullarını daha kolay içselleştirmeleri, yeni normale eğlenceli bir şekilde uyum sağlayabilmeleri amacıyla geliştirilen "Temassız Oyunlar Projesi" için 60 oyunun yer aldığı...

Milli Eğitim Bakanlığınca okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen koşullarını daha kolay içselleştirmeleri, yeni normale eğlenceli bir şekilde uyum sağlayabilmeleri amacıyla geliştirilen "Temassız Oyunlar Projesi" için 60 oyunun yer aldığı kitabı hazırlayan Prof. Dr. Tolga Erdoğan, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 50 bin kişiye eğitim verdi.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özgün bir proje olan "Temassız Oyunlar Projesi"nin hayata geçirildiğini söyledi.

Çocukların temas etmeden oynayabilecekleri 60 oyunun yer aldığı "Temassız Oyunlar" adlı kitabı yaklaşık 1,5 ayda hazırladığını belirten Erdoğan, oyunların, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı bazı etkinliklerle tanıtıldığını aktardı.

Erdoğan, projenin çok olumlu tepkiler aldığının altını çizerek, "Öğretmenlerimize temassız oyunları online eğitimlerle öğrettik. Eğitimlere katılan öğretmenlerimiz, kısa süreli de olsa okulların açıldığı dönemde öğrencilerine bu oyunları öğrettiler. Önümüzdeki süreçte de inşallah okullarımız açıldığında yine temassız oyunların öğretmenlerimiz tarafından kullanılacağını düşünüyorum." dedi.

Özellikle bu dönemin, çocukların oyuna çok ihtiyaç duydukları bir dönem olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Salgın nedeniyle fiziksel temasın olmadığı ama çocukların oyunun doğasından kopmamaları gereken bir dönemdeyiz. O yüzden bu projeyi çok önemsiyoruz." diye konuştu.

"Yaklaşık 40 ülkede görev yapan öğretmenlerimize ulaştık"

Erdoğan, proje kapsamında "eğitimde oyun", "uzaktan eğitimde oyun" başlıkları altında 75 online eğitim gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Eğitimlere neredeyse 81 ilden katılımcılarımız oldu. 50 bin öğretmene ulaştık, bu gerçekten çok büyük bir sayı. Öğretmenlerimize ulaşmakla kalmadık, öğretmenlerimiz de o oyunları çocuklarımıza ulaştırdı. Bize her gün o kadar çok video, fotoğraflarla geri bildirimler geliyor ki çok mutlu oluyoruz. Bunun dünyada da örnek çalışma olması hem Bakanlığımız adına hem bizler adına hem öğretmenlerimiz adına gerçekten gurur ve onur verici hatta çalışmalarımız yurt dışına taşmaya başladı. Bakanlığımızın AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile ayrıca Türkiye Maarif Vakfıyla yaklaşık 40 ülkede görev yapan öğretmenlerimize ulaştık, bu eğitimleri onlarla da paylaştık. Temassız oyunlarımızı onlarla paylaştık, böylece yurt dışında yaşayan çocuklarımıza da bu oyunlar ulaştı."

"Temassız Oyunlar" adlı kitaba Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini dile getiren Erdoğan, "Tüm aileler, öğretmenler bu kitaba ulaşabilirler. Yaptığımız öğretmen eğitimlerimize aynı zamanda aileler ve çocuklar da katıldı. Anne, baba, çocuk, öğretmen birlikte adeta bir şenlik havasında gerçekleştiriyoruz eğitimlerimizi." ifadesini kullandı.

"Lütfen çocuklarımızla oyun oynayalım, onlarla oyun oynamak için vakit ayıralım"

Erdoğan, yaşanan bu süreçte insanın en önemli gelişim alanının, sosyal ve duygusal gelişim olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz yetişkinler belki bilişsel o eksiklikleri kapatabiliriz ama çocuklardaki sosyal ve duygusal eksiklikleri, hareket eksikliklerini tamamlamak biraz daha güç olabilir. Bu yüzden öğretmenlerimize ve anne babalara hep şunu önerdik; lütfen çocuklarımızla oyun oynayalım, onlarla oyun oynamak için vakit ayıralım hatta bu dönem daha çok yetişkinler üzerine vurgu yapmaya çalıştık çünkü çocuk bir şekilde oyun oynuyor, oyuna katılıyor ama biz öğretmeni olarak, anne ve babası olarak ne kadar çok onun oyun sürecine dahil olursak çocuktaki sosyal ve duygusal eksiklikleri o kadar kapatabiliriz. Yaptığımız yetişkin eğitimlerinde anne, baba ve öğretmenler var, hep vurguyu bunun üzerine yaptık. Sen oynarsan öğretmenim, sen oynarsan sevgili anne baba, mutlu ve başarılı çocukların yetişmesi kolaylaşacaktır."

Prof. Dr. Tolga Erdoğan, projeye ilişkin hayalini ise şu ifadelerle paylaştı:

"Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde yurt dışında, birçok ülkede projenin tanımlanması, uygulanması hayalim var. İnşallah da böyle olacak çünkü biz orada görev yapan öğretmenlerimize çevrimiçi eğitimlerle ulaşmaya başladık. Oradan da çok güzel geri bildirimler geliyor. Bazen sosyal medyadan, basından takip eden yabancı hocalarımızdan da 'nasıl bir proje, ne amaçlanıyor, ne yapılıyor?' diye sorular alıyoruz, bunları cevaplamaya çalışıyoruz. Hayalim şu; inşallah dünyanın birçok ülkesinde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından geliştirilen Temassız Oyunlar Projesinin yaygınlaşması çünkü bizim hedefimiz sağlıklı ve mutlu çocuklar yetişmesi. Özellikle bu salgın döneminde çocukların mutlu olması ve bunu oyunun gücüyle başarmak. Örnek bir proje olarak gittikçe yaygınlaşacağını, 50 bin öğretmenin yüz binlerce çocuğa ulaşacağını düşünüyorum, inşallah da böyle olur."

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü organizasyonunda bir süre önce İngiltere ve Fransa'daki öğretmenlere yönelik gerçekleştirdikleri çevrim içi öğretmen eğitimlerini diğer temsilciliklerde de yapmayı planladıklarını vurgulayan Erdoğan, ayrıca 40 ülkede oyun şenlikleri organize etmeyi de hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı