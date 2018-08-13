Binlerce Öğrenciye Müjde! Devlet, Karşılıksız 7 Bin 420 Lira Destek Verecek

Özel okul teşvikleri artırılırken, bu yıl 75 bin öğrenci daha kapsama alınacak. Meslek liselerine gidenlere 7 bin 420 liraya varan destek verilecek. Başarılı öğrenciye 5 bin lira ödeme yapılacak.

2.5 MİLYON DAR GELİRLİ ÖĞRENCİYE HARÇLIK ÖDENECEK

Karşılıksız 7 bin 420 lira destek geliyor. Yaklaşık 2.5 milyon dar gelirli öğrenciye harçlık ödenirken, şartlı eğitim yardımından yararlanan başarılı öğrencilere de destek verilecek.

75 BİN ÖĞRENCİ İLK KEZ ÖZEL OKUL DESTEĞİNDEN FAYDALANACAK

Liselere giriş sınavlarında ilk bine giren öğrencilere yaklaşık 5 bin liralık nakdi yardımın yanı sıra öğrenciler kültürel ve akademik alanlarda da desteklenecek. Yeni eğitim yılında 75 bin öğrenci ilk kez özel okul desteğinden faydalanacak.

DEVLET 7 BİN 420 LİRAYA VARAN DESTEK VERECEK

Okul öncesi için 3 bin 290, ilkokul ve temel lise için 3 bin 960, ortaokul ve lise için 4 bin 610 lira ödenecek. Yeni eğitim yılında, OSB içinde ve dışında açılan veya açılacak özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde, öğrenim gören veya görecek öğrencilere belirlenen dallarda 4 bin 590 ile 7 bin 420 lira arasında destek verilecek.