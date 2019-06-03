Binlerce öğrencinin hayatını kaybettiği Tiananmen Katliamı neden yaşandı?

Çin'in 1980'li yıllarda ekonomik krize girmesi ve enflasyonun yüzde 30'dan fazla artmasına iktidardaki Komünist Parti'nin insan hakları ihlalleri ve baskıları da eklenince ülkedeki birçok kesim yaşananlara isyan etti.

Yolsuzluklar, kayırmacılık, yanlış ekonomi yönetiminin yanı sıra Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) reformcu lideri Hu Yaobang'ın partiden ihraç edilerek 15 Nisan'da öldürülmesi halkın öfkesini daha da arttırdı. Euronews.com'da Görüntüle