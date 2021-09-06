Binlerce öğrenci yüz yüze eğitime başladı

06 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİBinlerce öğrenci yüz yüze eğitime başladıBURSA - Bursa'da ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret ederek özel çocukların okul...

06 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Binlerce öğrenci yüz yüze eğitime başladı

BURSA - Bursa'da ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret ederek özel çocukların okul heyecanına ortak oldu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da 2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm kademeleriyle yüz yüze eğitime başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş, AK Parti İl Başkanvekili Kamil Bayramiç, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi ile birlikte Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret ederek çocukları ilk eğitim gününde yalnız bırakmadı. Okulun seramik, mobilya ve iç mekan tasarım ve tarım atölyelerini gezen Başkan Alinur Aktaş, öğrencilerle sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilere dijital kol saati hediye eden Başkan Alinur Aktaş'a özel çocuklar tarafından hazırlanan çiçek takdim edildi.

"Yüz yüze eğitimin yerini hiçbiri tutmuyor"

Eğitim öğretim yılının ilk gününde ziyaret ettikleri Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda motivasyonu çok yüksek bir ortam gördüklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir buçuk yıldır okullardan ayrı kalan çocuklarda duydukları hasreti hissettiklerini belirtti. Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Başkan Alinur Aktaş, "İnşallah kazasız, sorunsuz bir süreç olur. 600 binden fazla öğrencimiz, 37 binden fazla öğretmenimiz ve eğitim camiası bütün hazırlıklarını yaptı. Eksik ve aksaklıkların giderilmesi için çalışmalarımız da sürüyor. Yakın zamanda yapılacak hamlelerimiz var. Pandemi sebebiyle son bir buçuk yıl uzaktan eğitim yapıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak sürece destek verdik. Bilgisayar, tablet, telefon ve televizyon gibi uzaktan eğitim uygulamalarının kullanıldığı platformları temin ederek katkıda bulunduk. EBA destek noktaları, bilgisayarlı ders ortamları, mobil bilgisayar sınıfları, ücretsiz wifi hizmetleri sunduk. Ancak yüz yüze eğitimin yerini hiçbiri tutmuyor. Çocukların bu konuda bir ihtiyaç hissettiğini hepimiz biliyoruz" dedi.

Türkiye'nin son dönemde eğitim ve sağlık alanında ciddi yol aldığını dile getiren Başkan Aktaş, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu'nun da çok özel bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti. Emeği geçen eğitmenleri tebrik eden Başkan Aktaş, "Çok güzel uygulamaların yapıldığını yerinde gördük. Bu çocuklarımızın ileride hayata kazandırılması, el becerilerinin arttırılması, istihdama katılmaları noktasında okulumuz önemli bir altyapı hazırlıyor. Bu tür merkezlerin arttırılması için hepimize görevler düşüyor. Güzel ortamın oluşmasında emeği olanları kutluyorum. Bursa Büyükşehir belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Eğitim camiasına, öğrencilere ve velilere yeni eğitim dönemi hayırlı olsun" diye konuştu.

Uzun bir aradan sonra okuluna, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştukları için mutlu olduklarını söyleyen öğrenciler, yüz yüze yapılan eğitimin kendileri için daha iyi olduğunu dile getirdi. Pandemi döneminde dijital ortamda iletişim hiç kesmedikleri öğrencilerine yüz yüze kavuştukları için heyecanlı olduklarını belirten öğretmenler de sınıf ortamında eğitimlerin sürmesini arzuladıklarını dile getirdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre