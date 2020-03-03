Binlerce öğrenci askere destek için yürüdü

03.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:04

Suriye'nin İdlib kentinde Suriye rejim güçlerinin yaptığı saldırı sonucu şehit olan 36 şehidimizin ardından toplumun çeşitli kesimlerinde askerimize destek gösterileri sürerken Düzce Üniversitesi de kayıtsız kalmadı. Üniversite kampüsünde yapılan "Askerimize destek, bayrağımıza selam" yürüyüşü düzenlendi. Binlerce öğretim görevlisi ve öğrenci ellerinde bayraklarla Askerlere destek için yürüdü.



Suriye'nin İdlib kenti kırsalında Cuma günü Suriye rejim güçlerinin saldırıları sırasında şehit olan 36 askerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine destek yürüyüşleri devam ederken Düzce Üniversitesi'de üniversite kampüsünde yaptığı yürüyüş ile askerlere destek yürüyüşü yaptı. "Askerimize destek bayrağımıza saygı" yürüyüşüne Düzce Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, rekör yardımcıları, öğretim elemanları ve yaklaşık 10 bin öğrenci katıldı. Rektörlük binası önünde başlayan yürüyüşte öğrenciler, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" sloganları atarak yürürken öğrenciler ellerinde "Sefer Bizden Zafer Allahtandır, Cansa can, kansa kan, yeter ki sen dalgalan" pankartları taşıdılar. Tarih boyunca kurulan 16 büyük Türk Devleti'nin bayraklarını öğrenciler, Orta Asya Türk boylarının kıyafetleriyle taşıdılar.



Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında biten yürüyüş sonunda ise yürüyüşe katılanlar meydanda saygı duruşu ve istiklal marşını okudu. Ardından yürüyüşe katılanlar şehitler için dualar ettiler.



Rektör Prof. Dr. Demircan Çakar; "Geçen hafta harekatta yitirdiğimiz hazin ve hepimizi derinden üzen bir olayın üzerine üniversite olarak milli birlik ve beraberlik duygusuna ihtiyacımız olduğu, herkesin bir şeyleri sorgulamaya çalıştığı bugünlerde özelikle milli duygularımızı biraz daha güçlendirmek, askerimize moral ve destek vermek amacıyla, şehitlerimize dualarımızı bir etkinlik düzenledik. Düzce Üniversitesi böyle bir gün görmedi. Katılan herkese teşekkür ederim" dedi.



Yürüyüşe katılan binlerce öğretim elemanı ve öğrenci daha sonra sessizce dağıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA