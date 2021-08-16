Binlerce modifiye tutkunu BUTTİM'de buluştu
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Binlerce modifiye tutkunu BUTTİM'de buluştu

Binlerce modifiye tutkunu BUTTİM'de buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

BUTTİM, modifiye araçlara ev sahipliği yaptı.

BUTTİM, modifiye araçlara ev sahipliği yaptı.

Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi'nde (BUTTİM) bine yakın modifiye araç sergilendi. Yeşil Bursa Sürücü Kursu öncülüğünde THE FSM TİM Otomobil ve Spor Kulübü Derneği katılarıyla düzenlenen etkinlikte araçlar arasında desibel ve güzellik yarışması da yapıldı. Modifiye araçları inceleyen BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, renkli ve ses getiren bir faaliyete daha ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Göreve geldiğimizden bu yana BUTTİM'in ticari canlılığını bir hayli artırdık. Bir ticaret merkezi olmasının yanı sıra Bursa'nın kalbinde çeşitli faaliyetlerin gerçekleştiği bir organizasyon alanı olduğumuzu herkese göstermeyi arzu ediyoruz. BUTTİM'in bir marka haline gelebilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Değerimize değer katmak adına yapılacak tüm iş birliklerine açığız. Böyle bir faaliyetin burada gerçekleşmesi bizler için güzel bir fırsat oldu. Şehir dışından gelen araç tutkunlarını da ağırlıyoruz. Bir sonraki yıl da bu faaliyete ev sahipliği yapmak bizi mutlu eder" diye konuştu.

Sürücü Kursu sahibi Kazım Karaduman da binlerce modifiye tutkununun bir araya getirdiklerini kaydederek, "BUTTİM'e çok alıştık, burayı evimiz gibi görüyoruz. Böyle büyük bir faaliyeti gerçekleştirebileceğimiz en uygun yer burasıydı. Araçlarımız görsellik ve ses sitemleri üzerine yarıştırılıyor. Buradan bütün sürücülere kuralları uymaları konusunda hatırlatma yapmak istiyorum" dedi. - BURSA

Binlerce modifiye tutkunu BUTTİM'de buluştu
Binlerce modifiye tutkunu BUTTİM'de buluştu
Binlerce modifiye tutkunu BUTTİM'de buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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