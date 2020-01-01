Binlerce lira tasarruf sağlandı

01.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:19

Tepebaşı Belediyesi tarafından kent halkının hizmetine sunulan yüzde 100 elektrikli otobüsler, sağladığı mali tasarrufun yanı sıra çevre dostu olmaları ile Tepebaşı'nın geleceğine katkı sağlamaya devam ediyor.



Tepebaşı Belediyesi, Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan kazandığı hibe ile edindiği 4 adet yüzde 100 elektrikli otobüs ile Tepebaşı halkına kamusal ulaşım ve servis hizmeti vermeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Türkiye'de elektrikli otobüs kullanmaya başlayan ilk belediyelerden biri olarak, temiz enerji kullanımı ile diğer belediyelere de örnek oluyor. Elektrikli otobüs konusunda eğitimli 4 sürücü tarafından kullanılan araçlar, Tepebaşı Belediyesi'nin vatandaşlara sağladığı ücretsiz ulaşım hizmetlerinde kullanılırken, elektrikli araçların her biri haftalık ortalama 400 km mesafe kat ediyor. Tam dolu aküleriyle 300 km yol gidebilen otobüsler, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan 2 adet şarj istasyonunda şarj ediliyor. Elektrikli otobüslerin aküleri boş olduğunda ise 24 kW gücündeki şarj cihazları ile 6 saat gibi bir sürede şarjları tamamen dolabiliyor.



Hem tasarruflu hem çevre dostu



Dizel bir otobüsün 100 km mesafede tükettiği yakıt miktarı 33,16 litre iken; Tepebaşı Belediyesi'nin elektrikli otobüsleri ise 65 kwh enerji ile 100 km yol alabiliyor. 2016 yılının Nisan ayından bu yana aktif olarak kullanılan elektrikli otobüsler, 44 aylık süreçte toplam 217 bin 555 km mesafe kat ederken; bu mesafede sadece yakıt masraflarından 370 bin 500 TL tasarruf sağlanmış oldu. Dizel yakıt kullanan bir otobüs, kilometrede 200 gram karbondioksit salınımı yaparken; Tepebaşı Belediyesi'nin 44 ayda 217 bin 555 kilometre yol kat eden elektrikli otobüsleri, 43 bin 511 kilogram karbondioksit salınımını engellemeyi başardı. Tepebaşı Belediyesi'nin ilk yerli yüzde 100 elektrikli otobüs üreticisi Bozankaya'dan temin ettiği araçlar, sağladığı bu tasarrufun yanı sıra "Sıfır emisyon, sıfır kirlilik, sıfır gürültü" sloganı ile hizmet vererek, çevre ve gürültü kirliliği konusunda da örnek teşkil ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA