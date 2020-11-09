Binlerce lira harcadı, mahallesinin asayişini kendi sağladı
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Binlerce lira harcadı, mahallesinin asayişini kendi sağladı

09.11.2020 11:28 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:33
Binlerce lira harcadı, mahallesinin asayişini kendi sağladı

Sivas'ın Kümbet Mahallesi muhtarı, muhtarlık maaşıyla mahallesindeki tüm sokak ve caddeleri güvenlik kameralarıyla donatıyor.

Sivas'ın Kümbet Mahallesi muhtarı, muhtarlık maaşıyla mahallesindeki tüm sokak ve caddeleri güvenlik kameralarıyla donatıyor.

Kent Merkezi Kümbet Mahallesi Muhtarı Erol Çakmak, örnek bir projeyi imza attı. Mahallesi'ndeki sokak ve caddeleri daha güvenli hale getirmek isteyen Çakmak, ilginç bir proje geliştirdi. Çakmak, muhtarlık maaşıyla şuana kadar 30 bin lira harcayarak 11 noktaya 33 güvenlik kamerası taktırdı. Güvenlik kameralarını taktırmaya devam eden Çakmak, tüm sokak ve caddeleri kameralarla donatmayı hedefliyor. Çakmak, proje bittiğinde yaklaşık 25 noktaya 70'in üzerinde güvenlik kamerası takarak mahallesini Türkiye'nin en güvenli mahallelerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. Şuana kadar taktırdığı kameralar ile birçok olayı aydınlatmayı başaran Çakmak, emniyet ile ortaklaşa çalıştıklarını belirterek kameralar sayesinde bir çok asayiş olayının aydınlandığını ifade etti.

25 noktaya 70 üzerinde kamera takılacak

Kümbet Mahallesi Muhtarı Erol Çakmak, 25 noktaya 70 üzerinde kamera takıldığı zaman projenin tamamlanacağını ifade ederek, "Güvenliğinde çok önemli bir şey olduğunu biliyoruz. Bunu vatandaşa seçin vadi olarak söyledik. Bütün sokaklarımıza güvenlik kamerası taktıracağımızı, vatandaşın çoluğunu çocuğunu, arabasını emniyete alacağımızı söyledik. ve vatandaş teveccüh gösterdi. Seçimde de muhtar seçildik. Bizde vaadimi yerine getirmek için uğraşıyoruz. Başladık, bitireceğiz inşallah. Mahallede tespit ettiğimiz 25 noktamız var. Dün itibariyle 11'inci noktaya ulaştık. 11 noktamıza 33 kamera taktırdık.25 noktaya 70 üzerinde kamera taktırdığımız zaman inşallah projemiz tamam olacak" dedi.

Asayiş olaylarında azalma oldu

Muhtar Çakmak, güvenlik kameraları sayesinde asayiş olaylarında azalma olduğunu ifade ederek, "Projemiz çok basit, maliyeti az ve kullanışlı. Merkezi bir sistem değil. O yüzden maliyeti düşük ama işlevsel bir proje. Her kamera bulunduğu noktada görüntü alıyor. Emniyetimizle ortak çalışıyoruz. Kameraların şifrelerini onlara veriyoruz. Herhangi bir ihtiyaç halinde emniyet birimler geliyor görüntüyü alıyorlar. Çok kullanışlı oluyor. Tonlarca para harcamaya gerek yok. Biz ilk önce çocuklarımız dedik ve ilk kameraları çocuk parklarına taktırdık. Parktaki asayiş olaylarında gözle görülür bir düşüş oldu" diye konuştu.

Türkiye'nin en emniyetli mahallelerinden biri olacak

Çakmak, proje bittiğinde Kümbet Mahallesi Türkiye'nin en emniyetli mahallelerinden biri olacağını söyleyerek, "Benim bildiğim bu proje Türkiye'de ilk. Ben bu projenin yayılacağını ümit ediyorum. Hırsızı, sapığı gibi cemiyet mikropları mahallemizden uzak olacak. Bu proje ile onun garantisini veriyorum. Hatta Kümbet mahallesinde bir şey yapmaya değil buradan geçmeye bile çekinecekler. Yani Türkiye'nin en emniyetli mahallelerinden birini inşallah yapacağız. Kümbet mahallesi Türkiye'nin en emniyetli mahallelerinden biri olacak. Maliyeti konusunda şuana kadar 30 bin TL'nin üzerinde bir harcamamız oldu. 25 noktayı tamamladığımız zaman tahminen 70- 75 bin liralık bir maliyetimiz olacak" şeklinde konuştu. Vatandaşlar ise bu projeden çok memnun olduklarını dile getirdi. - SİVAS

Binlerce lira harcadı, mahallesinin asayişini kendi sağladı
Binlerce lira harcadı, mahallesinin asayişini kendi sağladı
Binlerce lira harcadı, mahallesinin asayişini kendi sağladı
Binlerce lira harcadı, mahallesinin asayişini kendi sağladı
Binlerce lira harcadı, mahallesinin asayişini kendi sağladı
Binlerce lira harcadı, mahallesinin asayişini kendi sağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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