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Karacabey, Türkiye, Afrika, Bursa, Güncel

Binlerce leylek Bursa'da mola verdi

Bahar ayının gelmesi ile birlikte Afrika kıtasından kuzey ülkelere göçe başlayan leyleklerin önceki günkü durağı Bursa'nın Karacabey ilçesi oldu.

25.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:35
Binlerce leylek Bursa'da mola verdi

Bahar ayının gelmesi ile birlikte Afrika kıtasından kuzey ülkelere göçe başlayan leyleklerin önceki günkü durağı Bursa'nın Karacabey ilçesi oldu. Göç sırasında yağmur ve rüzgara yakalanan binlerce leylek tarlalara inmek zorunda kalırken, çiftçiler tarladaki işlerini durdurdu.

Her yıl Afrika kıtasından kuzey ülkelere bahar ayıyla birlikte göç eden leylekler için Türkiye önemli bir göç rotası üzerinde bulunuyor. Bu rota üstünde yer alan Bursa'da göçmen kuşlara her yıl bahar ayında büyük sürüler halinde ev sahipliği yapıyor. Önceki gün yağmur ve rüzgar nedeniyle yollarına devam edemeyen binlerce leylek, Uluabat Gölü ile Kocaçay Deltası arasındaki yeşil alanlara iniş yaptı. Aynı anda tarlalara dağılan binlerce kuş vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Çiftçilik yapan ve sürdüğü tarlasına konan leylekleri görünce işini yavaşlatan Serkan Acar, "Biz bu bölgede hayvanları, leylekleri severiz. Her yıl üstümüzden geçiyorlar. Bizim de tarla sürdüğümüz ana denk geldi. Traktörün arkasından giderek sürülen yerdeki solucanları, fareleri topluyorlar. Bizde onlar ürkmesin diye 2 saatte bitireceğimiz işi 5-6 saatte yavaş yavaş yapıyoruz. Leylekler güzel hayvanlar, geldikleri yere neşe getiriyorlar" dedi.

Eskikaraağaç Leylek Köyü'de leylek akını

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden Eskikaraağaç Leylek Köyü, bu yıl da göçmen kuşların öncelikli durağı oldu. Leylek akınından payına düşeni alan köy, adını aldığı leyleklerin yüzlercesine ev sahipliği yaptı. Bu sürülere zaman zaman pelikanlar da eklenince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Bursa-İzmir yolunu kullanan onlarca sürücü ise tarlalara dağılmış leylekleri görünce araçlarını yol kıyısına park ederek, o anları cep telefonları ile kaydettiler.

Karacabeyli doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise leyleklerin geldiği haberini duyunca soluğu arazide aldı. Her yıl bahar göçünde kuşları gözlemleyerek fotoğraflayan Tüydeş, leyleklerin bölgeye akın ettiğini duyunca onları kaydetmek için harekete geçti. Hem onları görmek hem de binlerce leylek arasında ayağında halkalı olanları bulmak istediğini ifade eden Tüydeş, "Bu kuşların bu yıl da bu bölgeden geçtiklerini görmek çok sevindirici. Ama bunun yanında bir diğer önemli etken de halkalı leylekler. Araştırmacılar tarafından kuşların ayağına takılan numaralı halkalar, o kuşun göç yolu ile ilgili fikir sahibi olmayı hedefliyor. Ne yazık ki uydu vericili sistemler pahalı olduğu için genelde araştırmacılar bu basit yöntemi tercih ediyor. ve bu yöntemin işlemesi için en önemli nokta, birilerinin halkalı kuşa rast gelip ayağındaki numarayı okuyabilmesidir. Bende özellikle büyük sürünün indiğini duyunca bölgeye çıkıp muhtemel yerleri kontrol ettim. Binlerce leylek arasında sadece 3 halkalı leylek bulabildim. Hatta bunlardan birinin bilgilerine de ulaştım. Kod numarası 1 P121 olan leylek, 10 yaşında, Polonya doğumlu bir dişi çıktı mesela. 6 yıldır Polonya'nın Bydgoszcz şehrindeki yuvasında ürüyormuş. Araştırmacılar Polonya dışından bu leylekle ilgili ilk geri bildirimin Türkiye'den geldiğini söyledi. Ayrıca bir sevindirici haber de çiftçilerimiz leylekleri korkutmamak adına tarla işlerini yavaşlatıyor, hatta yarıda bırakabiliyorlar. Bu bir şehir için çok güzel bir şey. Boşuna demiyoruz hayvan dostu şehir Karacabey diye" dedi.

Karacabey Belediyesi, "hayvan dostu şehir" sloganıyla yaptığı ataklar sayesinde Avrupa Leylek Köyleri birliğinde Türkiye'yi temsil ediyor. Belediye, 2 yıl önce hazırlanan "Leylek Master Planı" ile göçmen kuşlar üzerine önemli bir doğa projesini hayata geçirerek adeta bir kuş cenneti oluşmasını sağladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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